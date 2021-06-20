ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Зозуля стал игроком Львова

Украинский защитник Алексей Зозуля стал футболистом ПФК «Львов», клуба УПЛ.

Львовский клуб взял игрока в аренду у «Колоса» продолжительностью на один сезон. В минувшем сезоне Алексей провел 5 матчей в УПЛ, без забитых голов.

Зозуля раньше также играл за клубы «Металлург» Запорожье, Полтава, «Говерла» Ужгород, «Верес» Ровно.