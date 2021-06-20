ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Зозуля стал игроком Львова

Львовский клуб взял игрока в аренду у «Колоса» на один сезон

  • 20.06.2021 20:47
  • 2192 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Зозуля стал игроком Львова
© ПФК Львов. Алексей Зозуля

Украинский защитник Алексей Зозуля стал футболистом ПФК «Львов», клуба УПЛ.

Львовский клуб взял игрока в аренду у «Колоса» продолжительностью на один сезон. В минувшем сезоне Алексей провел 5 матчей в УПЛ, без забитых голов.

Зозуля раньше также играл за клубы «Металлург» Запорожье, Полтава, «Говерла» Ужгород, «Верес» Ровно.

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Источник — ФК Львов

(1 голос)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 20.06.2021 21:12
    -1
    похож на брата
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 20.06.2021 21:12
    -1
    Ссылка
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