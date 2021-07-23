ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Рыбалка – игрок Александрии

Экс-хавбек «Динамо» возвращается в УПЛ

  • 23.07.2021 17:40
  • 2277 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Рыбалка – игрок Александрии
© ФК Александрия. Сергей Рыбалка

«Александрия» официально объявила о подписании бывшего полузащитника «Динамо» Киев Сергея Рыбалки. Соглашение рассчитано на один год.

Предыдущим клубом Рыбалки был турецкий «Сивасспор». За последние два года 31-летний хавбек не провел ни одного официального матча.

В структуре киевского «Динамо» Рыбалка находился с перерывами на аренды с 2008 по 2017 годы. Суммарно сыграл за «бело-синих» 104 матча, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. В период работы в «Динамо» Сергея Реброва (2014-2017 годы) был одним из ключевых игроков клуба.

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Источник — ФК Александрия

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 23.07.2021 18:43
    0
    За последние два года 31-летний хавбек не провел ни одного официального матча.
    --
    И как это понимать??? Травмы что ли залечивал все два года или за допинг забанили?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 23.07.2021 18:25
    0
    Нажаль, Сергій вже два роки не футболіст, а просто спортсмен.
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 23.07.2021 18:20
    0
    Александрии еще Милевского подписать..И...Малышева... Менеджмент уровень боги
    Ссылка
    Daren44
    online
      Daren44, 23.07.2021 18:14
    0
    Рад за него! Очень качественный игрок, как по мне немного недооценённый. Хотя при Реброве был одним из ключевых.
    Надеюсь в Олександрии проявит себя по полной!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.07.2021 18:01
    +2
    Два года не играл. Посмотрим на что он способен.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.07.2021 18:01
    +2
    Два года не играл. Посмотрим на что он способен.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 23.07.2021 18:43
    0
    За последние два года 31-летний хавбек не провел ни одного официального матча.
    --
    И как это понимать??? Травмы что ли залечивал все два года или за допинг забанили?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 23.07.2021 18:25
    0
    Нажаль, Сергій вже два роки не футболіст, а просто спортсмен.
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 23.07.2021 18:20
    0
    Александрии еще Милевского подписать..И...Малышева... Менеджмент уровень боги
    Ссылка
    Daren44
    online
      Daren44, 23.07.2021 18:14
    0
    Рад за него! Очень качественный игрок, как по мне немного недооценённый. Хотя при Реброве был одним из ключевых.
    Надеюсь в Олександрии проявит себя по полной!
    Ссылка
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