ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Рыбалка – игрок Александрии

«Александрия» официально объявила о подписании бывшего полузащитника «Динамо» Киев Сергея Рыбалки. Соглашение рассчитано на один год.

Предыдущим клубом Рыбалки был турецкий «Сивасспор». За последние два года 31-летний хавбек не провел ни одного официального матча.

В структуре киевского «Динамо» Рыбалка находился с перерывами на аренды с 2008 по 2017 годы. Суммарно сыграл за «бело-синих» 104 матча, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. В период работы в «Динамо» Сергея Реброва (2014-2017 годы) был одним из ключевых игроков клуба.