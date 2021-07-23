Источник: Александрия подпишет бывшего лидера полузащиты Динамо

Сергей Рыбалка возвращается в УПЛ

  • 23.07.2021 12:28
  • 1410 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Александрия подпишет бывшего лидера полузащиты Динамо
© ФК Динамо Киев. Сергей Рыбалка

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка станет игроком «Александрии». Об этом сообщает телеграм-канал «Бомбардир», который ведет известный спортивный журналист и блогер Роман Бебех.
 
Отметим, что последним клубом 31-летнего хавбека был турецкий «Сивасспор», который украинец покинул по завершении контракта. Любопытно, что за последние два сезона Сергей не сыграл ни одного официального матча
 
В структуре киевского «Динамо» Рыбалка находился с перерывами на аренды с 2008 по 2017 годы. Суммарно сыграл за «бело-синих» 104 матча, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. С 2014 по 2017 годы был одним из ключевых исполнителей в команде Сергея Реброва.

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Источник — Бомбардир

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 23.07.2021 12:37
    0
    fedd1979, 23.07.2021 12:33
    Коли це він був лідером у "Динамо"?
    На рыбалке
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 12:34
    0
    Ну не все так плохо у Сашки судя по трансферам, правда тренер непонятный
    но может еще повоюют
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 23.07.2021 12:33
    +1
    Коли це він був лідером у "Динамо"?
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 23.07.2021 12:33
    +1
    Коли це він був лідером у "Динамо"?
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 23.07.2021 12:37
    0
    fedd1979, 23.07.2021 12:33
    Коли це він був лідером у "Динамо"?
    На рыбалке
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 12:34
    0
    Ну не все так плохо у Сашки судя по трансферам, правда тренер непонятный
    но может еще повоюют
    Ссылка
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