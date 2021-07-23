Источник: Александрия подпишет бывшего лидера полузащиты Динамо

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка станет игроком «Александрии». Об этом сообщает телеграм-канал «Бомбардир», который ведет известный спортивный журналист и блогер Роман Бебех.



Отметим, что последним клубом 31-летнего хавбека был турецкий «Сивасспор», который украинец покинул по завершении контракта. Любопытно, что за последние два сезона Сергей не сыграл ни одного официального матча.



В структуре киевского «Динамо» Рыбалка находился с перерывами на аренды с 2008 по 2017 годы. Суммарно сыграл за «бело-синих» 104 матча, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. С 2014 по 2017 годы был одним из ключевых исполнителей в команде Сергея Реброва.