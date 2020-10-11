Рыбалка провел первый матч за 13 месяцев

Украинский хавбек «Сивасспора» восстановился после травмы

  • 11.10.2020 16:34
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Рыбалка провел первый матч за 13 месяцев
© ФК Сивасспор. Сергей Рыбалка

Вчера полузащитник «Сивасспора» Сергей Рыбалка провел свой первый матч за более чем год. Он принял участие в товарищеском поединке против «Анкарагюджю» (победа 2:0).

Рыбалка поделился впечатлениями от возвращения в игру:

«Спасибо Богу, родным, друзьям и всем, кто поддерживал меня! Больше 13 месяцев без футбола – это очень тяжело. Я счастлив вернуться на футбольное поле. Берегите себя», - написал Рыбалка.

Рыбалка перенес операцию на колене в ноябре прошлого года. В январе «Сивасспор» на полгода приостановил срок действия контракта хавбека.

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Источник — Instagram

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