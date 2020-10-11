Рыбалка провел первый матч за 13 месяцев

Вчера полузащитник «Сивасспора» Сергей Рыбалка провел свой первый матч за более чем год. Он принял участие в товарищеском поединке против «Анкарагюджю» (победа 2:0).
Рыбалка поделился впечатлениями от возвращения в игру:
Спасибо Богу, родным, друзьям и всем, кто поддерживал меня! Больше 13 месяцев без футбола,- это очень тяжело. Я счастлив вернуться на футбольное поле 🙏 Берегите себя 🔴⚪️ Thank God, family, friends and everyone who supported me! More than 13 months without football is very difficult. I’m happy to be back to the football pitch 🙏 Take care of yourself🔴⚪️
«Спасибо Богу, родным, друзьям и всем, кто поддерживал меня! Больше 13 месяцев без футбола – это очень тяжело. Я счастлив вернуться на футбольное поле. Берегите себя», - написал Рыбалка.
Рыбалка перенес операцию на колене в ноябре прошлого года. В январе «Сивасспор» на полгода приостановил срок действия контракта хавбека.
Источник — Instagram
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