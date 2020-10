Рыбалка провел первый матч за 13 месяцев

Спасибо Богу, родным, друзьям и всем, кто поддерживал меня! Больше 13 месяцев без футбола,- это очень тяжело. Я счастлив вернуться на футбольное поле 🙏 Берегите себя 🔴⚪️ Thank God, family, friends and everyone who supported me! More than 13 months without football is very difficult. I’m happy to be back to the football pitch 🙏 Take care of yourself🔴⚪️

