Рыбалка провел первый матч за 13 месяцев

Вчера полузащитник «Сивасспора» Сергей Рыбалка провел свой первый матч за более чем год. Он принял участие в товарищеском поединке против «Анкарагюджю» (победа 2:0).

Рыбалка поделился впечатлениями от возвращения в игру:

«Спасибо Богу, родным, друзьям и всем, кто поддерживал меня! Больше 13 месяцев без футбола – это очень тяжело. Я счастлив вернуться на футбольное поле. Берегите себя», - написал Рыбалка.

Рыбалка перенес операцию на колене в ноябре прошлого года. В январе «Сивасспор» на полгода приостановил срок действия контракта хавбека.