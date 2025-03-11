Защитник Бенфики сообщил, что знает как остановить форвардов Барселоны

Защитник «Бенфики» Томаш Араужо прокомментировал готовность команды остановить «Барселону» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы готовимся к этому матчу так же, как и к предыдущим двум с «Барселоной». Нужно быть уверенными и верить, что можем достичь результата. Надо играть в свой футбол и не думать о давлении. Нам необходимо показать достойный результат.

Для меня нет проблемы играть против форвардов «Барселоны». На тренировках нам создают трудности, поэтому считаю, что хорошо подготовлен к этому вызову. Завтра будет очень интересное противостояние.

Команда спокойна. Мы понимаем важность этого поединка, хотим покинуть поле с победой. Будем играть в свой футбол и попробуем улучшить реализацию», – заявил Араужо.

Ранее главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже также прокомментировал предстоящий матч с «Барселоной».