Бруну ЛАЖЕ: «Барселона еще не проигрывала в 2025 году»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал готовность команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

«Это будет очень тяжелое противостояние. «Барселона» наполнена игроками с особым качеством. У них безупречное трио в нападении. Также в последней игре очень сильно удивил Щенсны.

У них хороший тренер, который работает невероятно, ведь «Барселона» еще не проигрывала в 2025 году.

Нам нужно чувствовать уверенность. В двух матчах мы создали много моментов против них. Чувствовали, что могли достичь других результатов. Нужно использовать опыт тех матчей в свою пользу», – отметил Лаже.

Ранее Ганси Флик высказался об ответном матче с «Бенфикой».