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Лига чемпионов
11 марта 2025, 02:02 | Обновлено 11 марта 2025, 02:10
30
0

Бруну ЛАЖЕ: «Барселона еще не проигрывала в 2025 году»

«Бенфика» на своем поле не смогла переиграть каталонцев, которые были в меньшинстве

11 марта 2025, 02:02 | Обновлено 11 марта 2025, 02:10
30
0
Бруну ЛАЖЕ: «Барселона еще не проигрывала в 2025 году»
uefa.com. Бруну Лаже

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал готовность команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

«Это будет очень тяжелое противостояние. «Барселона» наполнена игроками с особым качеством. У них безупречное трио в нападении. Также в последней игре очень сильно удивил Щенсны.

У них хороший тренер, который работает невероятно, ведь «Барселона» еще не проигрывала в 2025 году.

Нам нужно чувствовать уверенность. В двух матчах мы создали много моментов против них. Чувствовали, что могли достичь других результатов. Нужно использовать опыт тех матчей в свою пользу», – отметил Лаже.

Ранее Ганси Флик высказался об ответном матче с «Бенфикой».

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Войцех Щенсны Барселона Бенфика Лига чемпионов Барселона - Бенфика Бруну Лаже
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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