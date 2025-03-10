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  4. Ханси ФЛИК: «Никто не считает, что результат уже в кармане»
Лига чемпионов
10 марта 2025, 14:59 |
313
1

Ханси ФЛИК: «Никто не считает, что результат уже в кармане»

«Барселона» готовится к матчу с »Бенфикой»

10 марта 2025, 14:59 |
313
1
Ханси ФЛИК: «Никто не считает, что результат уже в кармане»
UEFA.com. Ханси Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

«На утренней тренировке мы разобрали все моменты первого матча. Никто не считает, что результат уже в кармане. Мы хотим, чтобы вся команда вышла с правильным настроем.

Думаю, «Бенфика» нас хорошо разобрала и знает, как мы будем играть. Мы их также изучили, поэтому не думаю, что будут какие-то сюрпризы.

Это очень хорошая команда. Бруну Лаже отлично выполняет свою работу, и это видно на поле. Лучшее, что мы можем сделать, – это сохранять максимальную концентрацию и не думать о первом матче.

Думаю, что соперник будет использовать высокий прессинг, ведь они умеют это делать.

В этой игре все зависит от правильного расположения игроков и качественного контроля мяча. Именно к этому мы стремимся», – прокомментировал Флик.

Матч «Барселона» – «Бенфика» запланирован на 11 марта. Начало матча 19:45 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Барселона Бенфика Барселона - Бенфика Ханс-Дитер Флик
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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Victor673256ua
Проти теперішньої Барси та ще й після поразки в першому таймі Бенфіці буде дуже важко
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