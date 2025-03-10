Ханси ФЛИК: «Никто не считает, что результат уже в кармане»
«Барселона» готовится к матчу с »Бенфикой»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).
«На утренней тренировке мы разобрали все моменты первого матча. Никто не считает, что результат уже в кармане. Мы хотим, чтобы вся команда вышла с правильным настроем.
Думаю, «Бенфика» нас хорошо разобрала и знает, как мы будем играть. Мы их также изучили, поэтому не думаю, что будут какие-то сюрпризы.
Это очень хорошая команда. Бруну Лаже отлично выполняет свою работу, и это видно на поле. Лучшее, что мы можем сделать, – это сохранять максимальную концентрацию и не думать о первом матче.
Думаю, что соперник будет использовать высокий прессинг, ведь они умеют это делать.
В этой игре все зависит от правильного расположения игроков и качественного контроля мяча. Именно к этому мы стремимся», – прокомментировал Флик.
Матч «Барселона» – «Бенфика» запланирован на 11 марта. Начало матча 19:45 по киевскому времени.
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