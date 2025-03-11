Погба отбыл дисквалификацию и может играть. Какой клуб подпишет француза?

31-летний французский полузащитник Поль Погба официально отбыл дисквалификацию и сможет участвовать в футбольных матчах.

Последним клубом Погба был туринский «Ювентус», с которым игрок разорвал контракт в октябре прошлого года.

Сейчас футболист ищет возможности для возобновления карьеры. Сам Погба сообщал, что рассматривает предложения только из топовых чемпионатов Европы.

Одним из претендентов на французского полузащитника является «Марсель». По информации французских СМИ, игроку планируют предложить контракт в середине марта, поскольку не желали платить лишние деньги, пока он не мог играть.

Также у Погба недавно была встреча с президентом «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом во время матча с «Нью-Йорк Сити». Неизвестно, была ли это дружеская встреча, или Погба может стать одноклубником Месси.

Единственная положительная новость – это отказ российскому «Зениту», который очень хотел подписать Поля. Футболист заявил, что уровень чемпионата россии не соответствует его требованиям.