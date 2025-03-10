Украина. Премьер лига10 марта 2025, 19:10 | Обновлено 10 марта 2025, 19:11
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Шахтер
11 марта в 18:00 состоится матч 21-го тура УПЛ
10 марта 2025, 19:10 | Обновлено 10 марта 2025, 19:11
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Во вторник, 11 марта, в 18:00 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Шахтер».
Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Днепра.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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