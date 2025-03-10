Во вторник, 11 марта, в 18:00 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Днепра.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.