Любительский клуб с экс-игроками Динамо в составе нацелился на Вторую лигу

Известный украинский тренер Александр Рябоконь, который работает консультантом в любительском клубе «Лесное», рассказал о задачах команды в долгосрочной перспективе:

«Начнем с того, что я уже официально сотрудничаю с ФК «Лесное». Сейчас мы с командой находимся на сборах в Ковеле, начали подготовку со 2 марта. В команде я буду выполнять роль тренера-консультанта. Моя задача – помочь команде стать на профессиональные рельсы.

Клуб амбициозен и, думаю, что со следующего сезона есть такая цель, чтобы уже играть среди профессионалов. Есть четкая задача, и самое главное – желание всех игроков и тренеров ФК «Лесное» ее выполнить и играть среди профессиональных клубов.

С деньгами все окей. Вы же видите, каких игроков приглашают, и они соглашаются играть за клуб. Команда обута, одета, накормлена, может проводить нормальные, полноценные сборы. А еще, мне сразу бросилось в глаза, что в коллективе очень хорошая атмосфера. Ребята полностью довольны тем, что делает клуб для них», – рассказал Рябоконь.

В составе клуба играют бывшие игроки киевского «Динамо» Сергей Рыбалка и Денис Гармаш, а также другие футболисты с опытом выступлений в УПЛ.