Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Любительский клуб с экс-игроками Динамо в составе нацелился на Вторую лигу
Украина. Вторая лига
04 марта 2025, 10:21 |
519
0

Любительский клуб с экс-игроками Динамо в составе нацелился на Вторую лигу

Александр Рябоконь рассказал о задачах ФК «Лесное»

04 марта 2025, 10:21 |
519
0
Любительский клуб с экс-игроками Динамо в составе нацелился на Вторую лигу
ФК Лесное. Сергей Рыбалка

Известный украинский тренер Александр Рябоконь, который работает консультантом в любительском клубе «Лесное», рассказал о задачах команды в долгосрочной перспективе:

«Начнем с того, что я уже официально сотрудничаю с ФК «Лесное». Сейчас мы с командой находимся на сборах в Ковеле, начали подготовку со 2 марта. В команде я буду выполнять роль тренера-консультанта. Моя задача – помочь команде стать на профессиональные рельсы.

Клуб амбициозен и, думаю, что со следующего сезона есть такая цель, чтобы уже играть среди профессионалов. Есть четкая задача, и самое главное – желание всех игроков и тренеров ФК «Лесное» ее выполнить и играть среди профессиональных клубов.

С деньгами все окей. Вы же видите, каких игроков приглашают, и они соглашаются играть за клуб. Команда обута, одета, накормлена, может проводить нормальные, полноценные сборы. А еще, мне сразу бросилось в глаза, что в коллективе очень хорошая атмосфера. Ребята полностью довольны тем, что делает клуб для них», – рассказал Рябоконь.

В составе клуба играют бывшие игроки киевского «Динамо» Сергей Рыбалка и Денис Гармаш, а также другие футболисты с опытом выступлений в УПЛ.

По теме:
Увольнения не будет. В клубе УПЛ заявили, что доверяют главному тренеру
От прилета в Одессе пострадал дом экс-игрока Динамо и Черноморца
«Команду просто бросили». Рябоконь – о проблемах клуба из Первой лиги
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Лесное Динамо Киев Сергей Рыбалка Денис Гармаш Александр Рябоконь аматорский футбол
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены все четвертьфинальные пары Кубка Англии. Когда состоятся матчи?
Футбол | 04 марта 2025, 07:35 0
Определены все четвертьфинальные пары Кубка Англии. Когда состоятся матчи?
Определены все четвертьфинальные пары Кубка Англии. Когда состоятся матчи?

Фулхэм – Кристал Пэлас, Престон – Астон Вилла, Борнмут – Ман Сити, Брайтон – Ноттингем

Трамп распорядился прекратить всю военную помощь Украине
Война | 04 марта 2025, 03:23 9
Трамп распорядился прекратить всю военную помощь Украине
Трамп распорядился прекратить всю военную помощь Украине

Любое вооружение, еще не поступившее в Украину, не будет отправлено

Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Бокс | 03.03.2025, 13:53
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Футбол | 03.03.2025, 20:14
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
Футбол | 03.03.2025, 17:44
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
03.03.2025, 06:29 6
Футбол
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
02.03.2025, 11:45 18
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
03.03.2025, 19:41
Бокс
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 2
Футбол
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
02.03.2025, 08:25 14
Футбол
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
03.03.2025, 05:02 7
Бокс
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем