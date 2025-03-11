ФОТО. Легенда Барселоны может стать банкротом. С него требуют 6 млн евро

Мексиканский клуб «Pumas UNAM» подал в Спортивный арбитражный суд на Дани Алвеса, требуя 6 миллионов евро компенсации из-за его дела об изнасиловании, сообщает Sport.es.

«Pumas» утверждают, что Алвес нанес клубу репутационный ущерб, оказавшись в тюрьме.

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Его освободили под залог в 1 миллион евро, но клуб требует компенсацию, если его признают виновным.

Сейчас защитник ожидает вердикта, его паспорт изъят.

Алвес все еще указан как легенда на официальном сайте «Барселоны», но скандал серьезно испортил его репутацию.