ФОТО. Звезду Бундеслиги бросила девушка прямо перед свадьбой. Из-за мамы
История на миллион...
Нигерийский нападающий «Байера» Виктор Бонифейс забил лишь 1 гол в 2025 году в Бундеслиге, но его проблемы не ограничиваются только футболом.
В его личной жизни произошла настоящая драма.
По информации AfricanHub, девушка Бонифейса, Рикке Эрмини, бросила его непосредственно перед свадьбой.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Проблема заключалась в том, что Эрмини настаивала на заключении брачного договора, и Бонифейс согласился на это.
Во время составления контракта оказалось, что все активы футболиста зарегистрированы на имя его матери.
Это стало большим шоком для девушки, и она решила разорвать отношения.
В текущем сезоне Бонифас забил 10 голов в 20 матчах Бундеслиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Шевченко рассказал, что президент киевского клуба должен ему деньги
Витинья привлекает внимание мадридского гранда