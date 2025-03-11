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11 марта 2025, 03:29 |
161
0

ФОТО. Звезду Бундеслиги бросила девушка прямо перед свадьбой. Из-за мамы

История на миллион...

11 марта 2025, 03:29 |
161
0
ФОТО. Звезду Бундеслиги бросила девушка прямо перед свадьбой. Из-за мамы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Бонифейс

Нигерийский нападающий «Байера» Виктор Бонифейс забил лишь 1 гол в 2025 году в Бундеслиге, но его проблемы не ограничиваются только футболом.

В его личной жизни произошла настоящая драма.

По информации AfricanHub, девушка Бонифейса, Рикке Эрмини, бросила его непосредственно перед свадьбой.

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Проблема заключалась в том, что Эрмини настаивала на заключении брачного договора, и Бонифейс согласился на это.

Во время составления контракта оказалось, что все активы футболиста зарегистрированы на имя его матери.

Это стало большим шоком для девушки, и она решила разорвать отношения.

В текущем сезоне Бонифас забил 10 голов в 20 матчах Бундеслиги.

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фото Виктор Бонифейс lifestyle Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Sport
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