Нигерийский нападающий «Байера» Виктор Бонифейс забил лишь 1 гол в 2025 году в Бундеслиге, но его проблемы не ограничиваются только футболом.

В его личной жизни произошла настоящая драма.

По информации AfricanHub, девушка Бонифейса, Рикке Эрмини, бросила его непосредственно перед свадьбой.

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Проблема заключалась в том, что Эрмини настаивала на заключении брачного договора, и Бонифейс согласился на это.

Во время составления контракта оказалось, что все активы футболиста зарегистрированы на имя его матери.

Это стало большим шоком для девушки, и она решила разорвать отношения.

В текущем сезоне Бонифас забил 10 голов в 20 матчах Бундеслиги.