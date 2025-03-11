ВАН ПЕРСИ: «4500 болельщиков приехали в Италию, ведь они верят в нас»

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (0:2).

«Я не буду говорить, что мы выйдем на поле в Милане и просто выиграем матч. Но всегда есть надежда, и конечно мы хотим добыть желаемый результат.

Более 4500 болельщиков приехали в Италию, ведь они также верят в нас. Это большое испытание как для меня, так и для команды. Важно, как мы покажем себя и как будем навязывать борьбу. Это моя задача, которую я хочу донести до игроков.

У нас есть кадровые потери перед этим матчем. Игорь Пайшао получил травму на тренировке. Все знают, насколько он фантастический вингер. Для нас это большая потеря, но такова жизнь», – прокомментировал ван Перси.

Ранее пресс-конференцию перед матчем дал наставник «Интера» Симоне Индзаги.