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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Монца напомнила нам, что нельзя расслабляться»
Лига чемпионов
10 марта 2025, 17:28 |
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Симоне ИНДЗАГИ: «Монца напомнила нам, что нельзя расслабляться»

В первом матче «Интер» одержал победу над «Фейеноордом» 2:0

10 марта 2025, 17:28 |
25
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Монца напомнила нам, что нельзя расслабляться»
UEFA.com. Интер Милан

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал предстоящий ответный матч против «Фейеноорда» (2:0) на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что они будут использовать несколько стилей игры, как это было и в первом матче. Моментами они действовали очень агрессивно, и делали это на нашей половине поля.

Конечно, они приедут в Милан, чтобы создать нам трудности. Нам нужно будет хорошо играть и, вероятно, много двигаться.

У нас уже была игра с «Монцей» в субботу (3:2). Нам напомнили, что нельзя расслабляться, ведь каждый матч тяжелый. Сейчас все команды очень организованы.

Несмотря на преимущество в два мяча, нужно играть четко и не смотреть на результат.

Из приятных новостей – это возвращение Яна Зоммера. Мартинес очень хорошо действовал во всех играх, но Зоммер хорошо тренировался и вернется в состав», – прокомментировал Индзаги.

«Интер» встретится с «Фейеноордом» 11 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Александр Сильченко Источник: УЕФА
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