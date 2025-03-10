Симоне ИНДЗАГИ: «Монца напомнила нам, что нельзя расслабляться»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал предстоящий ответный матч против «Фейеноорда» (2:0) на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что они будут использовать несколько стилей игры, как это было и в первом матче. Моментами они действовали очень агрессивно, и делали это на нашей половине поля.

Конечно, они приедут в Милан, чтобы создать нам трудности. Нам нужно будет хорошо играть и, вероятно, много двигаться.

У нас уже была игра с «Монцей» в субботу (3:2). Нам напомнили, что нельзя расслабляться, ведь каждый матч тяжелый. Сейчас все команды очень организованы.

Несмотря на преимущество в два мяча, нужно играть четко и не смотреть на результат.

Из приятных новостей – это возвращение Яна Зоммера. Мартинес очень хорошо действовал во всех играх, но Зоммер хорошо тренировался и вернется в состав», – прокомментировал Индзаги.

«Интер» встретится с «Фейеноордом» 11 марта в 22:00 по киевскому времени.