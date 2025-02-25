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  4. Олейник рассказал о том, планирует ли еще играть в футбол
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 23:50 |
176
0

Олейник рассказал о том, планирует ли еще играть в футбол

Денис Олейник сконцентрирован на тренерской карьере

25 февраля 2025, 23:50 |
176
0
Олейник рассказал о том, планирует ли еще играть в футбол
УАФ. Денис Олейник

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал слухи, связывающие его с ФК «Лесное»:

– Тогда напоследок уточните соответствует ли действительности информация, что вы еще не наигрались и собираетесь выступать на любительском уровне за ФК «Лесное», ряды которого защищают такие известные футболисты, как Денис Гармаш, Сергей Рыбалка?

– Ко мне обратилось клубное руководство с просьбой сыграть за «Лесное» в Мемориале легендарного вратаря Олега Макарова. Я согласился и сделал определенный вклад в сенсационную победу ФК «Лесное» в этом традиционном турнире. Но это была разовая акция. Далее собираюсь сосредоточиться исключительно на тренерской карьере. И получение лицензии категории А – это только промежуточный шаг.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок сборной Украины рассказал о первых шагах в тренерской карьере.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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