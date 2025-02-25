Олейник рассказал о том, планирует ли еще играть в футбол

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал слухи, связывающие его с ФК «Лесное»:

– Тогда напоследок уточните соответствует ли действительности информация, что вы еще не наигрались и собираетесь выступать на любительском уровне за ФК «Лесное», ряды которого защищают такие известные футболисты, как Денис Гармаш, Сергей Рыбалка?

– Ко мне обратилось клубное руководство с просьбой сыграть за «Лесное» в Мемориале легендарного вратаря Олега Макарова. Я согласился и сделал определенный вклад в сенсационную победу ФК «Лесное» в этом традиционном турнире. Но это была разовая акция. Далее собираюсь сосредоточиться исключительно на тренерской карьере. И получение лицензии категории А – это только промежуточный шаг.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок сборной Украины рассказал о первых шагах в тренерской карьере.