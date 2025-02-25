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Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 23:36 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:43
309
0

Экс-игрок сборной Украины рассказал о первых шагах в тренерской карьере

Денис Олейник проходит стажировку в клубе УПЛ

25 февраля 2025, 23:36 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:43
309
0
Экс-игрок сборной Украины рассказал о первых шагах в тренерской карьере
ФК ЛНЗ. Денис Олейник

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал планирует ли он остаться в футболе:

– Еще, когда в 2023 году защищал цвета «Ворсклы», то, чтобы не тратить драгоценного времени решил закончить тренерские курсы для получения лицензии категории Б.
А уже когда перешел в ЛНЗ, то продолжил обучение для получения более престижного диплома категории А. Как видите, я настроен серьезно и свое будущее в футболе связываю с тренерской карьерой. Тем более, что мне пришлось выступать под руководством многих именитых специалистов и есть что сравнивать.

– Поэтому, чтобы углубить знания вы и побывали в прошлом году на стажировке в известном нидерландском клубе ПСВ?

– За это я очень благодарен руководителю «ПСВ» Петеру Бошу, под руководством которого я играл за другую нидерландскую команду «Витес». Пребывание в Эйндховене было очень информативным.
Чтобы не останавливаться решил уже в этом году обратиться к главному тренеру «Александрии» Руслану Ротаню с просьбой разрешить пройти очередную стажировку именно в этой команде. Наставник дал согласие и как раз в эти дни я нахожусь в расположении «горожан».

– И какие впечатления?

– Самые лучшие. И не только потому, что в свое время с Ротанем и его ассистентом Сергеем Кравченко вместе выступали за «Днепр». Мне очень импонирует стиль «Александрии»: заточенность на атаку, контроль мяча, поиск кратчайшего пути к воротам соперника с помощью разрезных передач. Считаю, что «горожане» не случайно среди лидеров УПЛ.

– Может собираетесь во Львов, чтобы поддержать «Александрию» в центральном матче 19 тура с «Шахтером»?

– Нет, к тому времени у меня стажировка уже закончится. В конце концов, каждый должен заниматься своим делом.

– Тогда напоследок уточните соответствует ли действительности информация, что вы еще не наигрались и собираетесь выступать на любительском уровне за ФК «Лесное», ряды которого защищают такие известные футболисты, как Денис Гармаш, Сергей Рыбалка?

– Ко мне обратилось клубное руководство с просьбой сыграть за «Лесное» в Мемориале легендарного вратаря Олега Макарова. Я согласился и сделал определенный вклад в сенсационную победу ФК «Лесное» в этом традиционном турнире. Но это была разовая акция. Далее собираюсь сосредоточиться исключительно на тренерской карьере. И получение лицензии категории А - это только промежуточный шаг.

Ранее сообщалось о том, что бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник рассказал о своих самых больших премиальных в карьере.

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Денис Олейник Лесное Александрия ПСВ Витесс инсайд чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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