Олейник назвал самые большие премиальные. Их выплатил Ярославский

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник рассказал, что самые большие премиальные в собственной карьере он получил во время выступлений за харьковский Металлист.

«Самая большая премия у меня была в Лиге Европы [на самом деле Кубок УЕФА], когда мы прошли Сампдорию. Также выход из группы Лиги Европы [сезон 2010/11].

За Сампдорию мы получили 28 тысяч долларов. Это были мои первые две еврокубковые игры. За выход из группы мы получили по 25 тысяч», – рассказал Олейник ютуб-канала «BurBuzz».

Олейник в составе Металлиста провел 89 матчей, забив 25 голов и оформив девять ассистов. За национальную сборную Денис сыграл 12 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Денис Олейник официально объявил о завершении профессиональной карьеры.