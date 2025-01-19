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  4. Олейник назвал самые большие премиальные. Их выплатил Ярославский
Украина. Премьер лига
19 января 2025, 16:11 |
654
0

Олейник назвал самые большие премиальные. Их выплатил Ярославский

Денис Олейник вспомнил матч Кубка УЕФА

19 января 2025, 16:11 |
654
0
Олейник назвал самые большие премиальные. Их выплатил Ярославский
УАФ. Денис Олейник

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник рассказал, что самые большие премиальные в собственной карьере он получил во время выступлений за харьковский Металлист.

«Самая большая премия у меня была в Лиге Европы [на самом деле Кубок УЕФА], когда мы прошли Сампдорию. Также выход из группы Лиги Европы [сезон 2010/11].

За Сампдорию мы получили 28 тысяч долларов. Это были мои первые две еврокубковые игры. За выход из группы мы получили по 25 тысяч», – рассказал Олейник ютуб-канала «BurBuzz».

Олейник в составе Металлиста провел 89 матчей, забив 25 голов и оформив девять ассистов. За национальную сборную Денис сыграл 12 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Денис Олейник официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

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Денис Олейник Металлист Харьков Александр Ярославский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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