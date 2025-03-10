Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 11 марта, будет проведен поединок между клубами «Карпаты» Львов и «Шахтер» Донецк в 21-м туре УПЛ.

Местом проведения матча станет стадион «Украина» во Львове.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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