Украина. Премьер лига10 марта 2025, 16:25 |
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Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
11 марта в 18:00 состоится матч 21-го тура УПЛ
10 марта 2025, 16:25 |
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Во вторник, 11 марта, будет проведен поединок между клубами «Карпаты» Львов и «Шахтер» Донецк в 21-м туре УПЛ.
Местом проведения матча станет стадион «Украина» во Львове.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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