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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 16:25 |
313
0

Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 марта в 18:00 состоится матч 21-го тура УПЛ

10 марта 2025, 16:25 |
313
0
Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стадион «Украина»

Во вторник, 11 марта, будет проведен поединок между клубами «Карпаты» Львов и «Шахтер» Донецк в 21-м туре УПЛ.

Местом проведения матча станет стадион «Украина» во Львове.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Карпаты – Шахтер
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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