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Чемпионат Португалии
Фамаликау
10.03.2025 22:15 – FT 1 : 0
Риу Аве
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Португалия
11 марта 2025, 05:43 | Обновлено 11 марта 2025, 05:44
19
0

Фамаликау – Риу Аве – 1:0. Игра потерянных моментов. Видео голов и обзор

Команды на двоих нанесли 29 ударов по воротам

11 марта 2025, 05:43 | Обновлено 11 марта 2025, 05:44
19
0
Фамаликау – Риу Аве – 1:0. Игра потерянных моментов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта в матче 25-го тура чемпионата Португалии состоялась одна игра между «Фамаликау» и «Риу Аве».

Хозяева поля на 19-й минуте открыли счет в матче. Забил бразильский легионер Соррисо.

Далее в игре было множество упущенных моментов. Команды на двоих нанесли 29 ударов по воротам, но больше мячей болельщики не увидели.

«Фамаликау» после минимальной победы расположилось на 9-й строчке. «Риу Аве» находится на 10-й.

Чемпионат Португалии. 25-й тур. 10 марта

Фамаликау – Риу Аве – 1:0

Гол: Соррисо, 19

Видео голов и обзор матча

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Соррисо (Фамаликау).
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Фамаликау Риу Аве чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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