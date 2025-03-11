Фамаликау – Риу Аве – 1:0. Игра потерянных моментов. Видео голов и обзор
Команды на двоих нанесли 29 ударов по воротам
10 марта в матче 25-го тура чемпионата Португалии состоялась одна игра между «Фамаликау» и «Риу Аве».
Хозяева поля на 19-й минуте открыли счет в матче. Забил бразильский легионер Соррисо.
Далее в игре было множество упущенных моментов. Команды на двоих нанесли 29 ударов по воротам, но больше мячей болельщики не увидели.
«Фамаликау» после минимальной победы расположилось на 9-й строчке. «Риу Аве» находится на 10-й.
Чемпионат Португалии. 25-й тур. 10 марта
Фамаликау – Риу Аве – 1:0
Гол: Соррисо, 19
Видео голов и обзор матча
События матча
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