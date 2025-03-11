Фамаликау – Риу Аве – 1:0. Игра потерянных моментов. Видео голов и обзор

10 марта в матче 25-го тура чемпионата Португалии состоялась одна игра между «Фамаликау» и «Риу Аве».

Хозяева поля на 19-й минуте открыли счет в матче. Забил бразильский легионер Соррисо.

Далее в игре было множество упущенных моментов. Команды на двоих нанесли 29 ударов по воротам, но больше мячей болельщики не увидели.

«Фамаликау» после минимальной победы расположилось на 9-й строчке. «Риу Аве» находится на 10-й.

Чемпионат Португалии. 25-й тур. 10 марта

Фамаликау – Риу Аве – 1:0

Гол: Соррисо, 19

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