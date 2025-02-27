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Кубок Турции
Чорум
26.02.2025 14:00 – FT 2 : 1
Болуспор
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Турция
27 февраля 2025, 09:59 | Обновлено 27 февраля 2025, 10:02
134
0

Незабитый пенальти и удаление. Состоялись матчи 3-го раунда Кубка Турции

«Искендерунспор» и «Чорум» одержали минимальные победы

27 февраля 2025, 09:59 | Обновлено 27 февраля 2025, 10:02
134
0
Незабитый пенальти и удаление. Состоялись матчи 3-го раунда Кубка Турции
Instagram. ФК Анкарагюджю

26 февраля состоялись матчи третьего раунда Кубка Турции в Группе А и С – в стадию плей-офф выйдут по два лучших коллектива из шести.

«Чорум» с минимальным счетом 2:1 одолел «Болуспор» – победный гол в составе хозяев забил 19-летний Абдулла Гюлер. «Анкарагюджю» и «Аланьяспор» сильнейшого определить не сумели, сыграв вничью (1:1).

В матче «Карагюмрюк» – «Искендерунспор» зрители увидели забитые голы, нереализованный пенальти и удаление. Хозяева пропустили дважды уже в начале встречи, и не воспользовались шансом сократить отставание. Перед перерывом Андре Грей не забил с 11-метровой отметки.

Во второй половине встречи пенальти реализовал полузащитник «Карагюмрюка» Мухаммед Мерт, однако вырвать ничью команда не сумела, так как на 89-й минуте осталась в меньшинстве.

Кубок Турции, 3-й раунд. 26 февраля

Чорум – Болуспор – 2:1

Голы: Ренкбер, 41, Гюлер, 77 – Исик, 47

Анкарагюджю – Аланьяспор – 1:1

Голы: Ротариу, 66 – Кордова, 48

Карагюмрюк – Искендерунспор – 1:2

Голы: Мерт, 50 (пен) – Зенгин, 5, Полат, 7

Нереализованный пенальти: Грей, 45+1 (Карагюмрюк)

Удаление: Тугуян, 89 (Карагюмрюк)

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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