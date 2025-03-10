Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Бенфика
Ответный поединок 1/8 финала еврокубка состоится 10 марта и начнется в 19:45 по Киеву
11 марта каталонская Барселона на своем стадионе под названием Олимпико примет лиссабонскую Бенфику в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25.
Встреча начнется в 19:45 по Киеву. Первый поединок между командами в Португалии завершилась минимальной победой сине-гранатовых со счетом 1:0 благодаря единственному голу Рафиньи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ворота Бенфики защищает украинский голкипер Анатолий Трубин. Наставник орлов Бруну Лаже дал отдых украинцу перед встречей с Барсой, оставив его на скамейке для запасных в матче чемпионата Португалии против Насьонала.
Победитель противостояния Барселона – Бенфика в четвертьфинале еврокубка сыграет либо против Боруссии Дортмунд, либо против Лилля.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Бенфика
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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