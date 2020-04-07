Рыбалка рассказал о приостановке контракта с Сивасспором

Экс-полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка - о причинах приостановки соглашения с турецким клубом

  • 07.04.2020 16:25
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Рыбалка рассказал о приостановке контракта с Сивасспором
© ФК Сивасспор. Сергей Рыбалка

В сезоне 2017/18 Рыбалка выступал за «Сивасспор» на правах аренды, после чего подписал трехлетний контракт с турецким клубом. В январе «Сивасспор» приостановил контракт с Рыбалкой до лета из-за того, что 30-летний полузащитник получил травму.

«Договорились с клубом это не афишировать. Я разорвал контракт, потому что получил травму, из-за которой выбыл на длительный срок. Мы решили разорвать контракт, чтобы я не занимал чье-то место. Надеюсь, что с нового сезона удастся восстановиться, и я вернусь в команду», - сказал Рыбалка в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

Ранее Рыбалка говорил, что не хотел бы возвращаться в «Динамо».

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Источник — Бомбардир

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