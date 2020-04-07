Сергей РЫБАЛКА: «Сейчас не хочу возвращаться в Динамо»

30-летний полузащитник, который последнее время защищал цвета «Сивасспора», рассказал о том, как покинул Киев. На Рыбалку не рассчитывал Александр Хацкевич – и игрок решил уйти в аренду.

«Когда уходил в аренду из «Динамо» в «Сивасспор» я говорил, что вернусь. Во-первых, у меня контракт тогда был с «Динамо». Конечно, хотел вернуться. Но, когда посмотрел уровень в Турции, атмосферу в команде, я не сильно хотел возвращаться в «Динамо». Почему? Сейчас молодые игроки в «Динамо». У меня есть команда, хороший чемпионат. Да, «Динамо» - это бренд, но нужно двигаться дальше. Сейчас это пройденный этап.

Когда я вернулся, зашел в кабинет к Игорю Михайловичу, спросил, что мне дальше делать. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты остался. Едь на сборы, доказывай». Я прямо сказал: «Не вижу смысла, потому что тренерский штаб на меня не рассчитывает». Даже внутреннее я не хотел возвращаться в «Динамо». Сказал, что хочу вернуться в чемпионат Турции. Игорь Суркис сказал: «Я тебя понимаю», - рассказал Рыбалка в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

В «Сивасспор» Рыбалка перешел в сентябре 2017 года на правах аренды. Летом 2018 года турецкий клуб выкупил контракт, предложив игроку соглашение на три года. Сейчас контракт Рыбалки приостановлен из-за травмы и снова вступит в силу в следующем сезоне.

Раньше Рыбалка рассказал, как выиграл в карты у Игоря Суркиса несколько тысяч долларов.