Сергей РЫБАЛКА: «Сейчас не хочу возвращаться в Динамо»

Экс-хавбек «Динамо» доволен тем, как складывается его карьера

  • 07.04.2020 14:10
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  • 1 комментарий
Сергей РЫБАЛКА: «Сейчас не хочу возвращаться в Динамо»
© ФК Сивасспор. Сергей Рыбалка

30-летний полузащитник, который последнее время защищал цвета «Сивасспора», рассказал о том, как покинул Киев. На Рыбалку не рассчитывал Александр Хацкевич – и игрок решил уйти в аренду.

«Когда уходил в аренду из «Динамо» в «Сивасспор» я говорил, что вернусь. Во-первых, у меня контракт тогда был с «Динамо». Конечно, хотел вернуться. Но, когда посмотрел уровень в Турции, атмосферу в команде, я не сильно хотел возвращаться в «Динамо». Почему? Сейчас молодые игроки в «Динамо». У меня есть команда, хороший чемпионат. Да, «Динамо» -  это бренд, но нужно двигаться дальше. Сейчас это пройденный этап.

Когда я вернулся, зашел в кабинет к Игорю Михайловичу, спросил, что мне дальше делать. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты остался. Едь на сборы, доказывай». Я прямо сказал: «Не вижу смысла, потому что тренерский штаб на меня не рассчитывает». Даже внутреннее я не хотел возвращаться в «Динамо». Сказал, что хочу вернуться в чемпионат Турции. Игорь Суркис сказал: «Я тебя понимаю», - рассказал Рыбалка в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

В «Сивасспор» Рыбалка перешел в сентябре 2017 года на правах аренды. Летом 2018 года турецкий клуб выкупил контракт, предложив игроку соглашение на три года. Сейчас контракт Рыбалки приостановлен из-за травмы и снова вступит в силу в следующем сезоне.

Раньше Рыбалка рассказал, как выиграл в карты у Игоря Суркиса несколько тысяч долларов.

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Источник — Бомбардир

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 14:33
    0
    Сергей РЫБАЛКА: «Сейчас не хочу возвращаться в Динамо, да и в Реал не пошел бы» .. когда посмотрел уровень в Турции, атмосферу в команде, я не сильно хотел
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 14:33
    0
    Сергей РЫБАЛКА: «Сейчас не хочу возвращаться в Динамо, да и в Реал не пошел бы» .. когда посмотрел уровень в Турции, атмосферу в команде, я не сильно хотел
    Ссылка
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