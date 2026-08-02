Украинский триумф в Донецке. Что стало с победителями Евро-2009?

Минувший месяц в футболе был ознаменован не только проведением ЧМ в Северной Америке. Спортивные гурманы также следили за перипетиями континентального первенства Европы среди команд U-19.

Далеко не статистами на турнире выступили украинские игроки, которые уверенно завоевали первое место в группе, а в полуфинале дали бой немцам, уступив со счетом 1:2.

В целом удачное выступление заставило вспомнить о далеком 2009 году, когда украинская сборная U-19 пока что единственный раз в своей истории завоевала золото Евро. Тот турнир прошел в ныне оккупированных Донецке и Мариуполе. Сегодня, ровно 17 лет спустя, решили разобраться, что стало с героями того триумфа.

Вратари

Игорь Левченко

Основным голкипером на том турнире в составе сборной Украины был воспитанник донецкого «Олимпика» Игорь Левченко. На Евро он отыграл все пять матчей, пропустив три гола, при этом три матча ему удалось отстоять на ноль.

Невзирая на яркий старт карьеры и казалось, большие перспективы, в дальнейшем у Левченко не заладилось. В составе все того же «Олимпика», луганской «Зари», «Олимпика» и запорожского «Металлурга» у него дела не пошли.

В 2018 году он пробовал себя в финском чемпионате в составе «Мариехамна», а в 2019 году попал в шведскую «Эскильстуну», с которой даже добрался до финала Кубка страны.

После этого Игорь покинул скандинавский полуостров, хотя, по собственному признанию, имел предложение по контракту от той же «Эскильстуны» на три года. Вместо этого Левченко выбрал берег Черного моря и батумское «Динамо», где записал в актив только пару матчей. В интервью Sport.ua сам футболист назвал тот переход ошибкой.

Последним клубом Левченко был скромный «Хуст», после 2024 года о выступлениях Игоря уже ничего неизвестно, а на сайте Transfеrmarkt он значится, как завершивший карьеру.

Максим Коваль

Один из немногих из состава той команды, кто по-прежнему остается в обойме. Некогда один из самых многообещающих талантов Украины сейчас на контракте в одесском «Черноморце».

При этом его карьера сложилась максимально неординарно и разнообразно. Здесь были не только киевское «Динамо», но и датский «Оденсе», испанский «Депортиво», саудовский «Аль-Фатех», молдавский «Шериф», греческие «Арис» и «Каламата».

Максим не только поколесил по самым разным странам, но и вписал себя в историю по ряду параметров.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Так он стал первым вратарем в истории Ла Лиги, получившим красную карточку в дебютной игре. Кроме того, он стал первым игроком в истории сборной Украины, родившемся после провозглашения независимости.

В декабре Максиму исполнится 34 года. Для вратаря возраст совсем не критичный, и если ему удастся перезапустить карьеру, то не исключено, что в будущем мы его еще увидим на очень высоком уровне.

Вячеслав Базилевич

Воспитанник донецкого «Шахтера», к сожалению, почти сразу после оккупации Крыма принял российское гражданство и выступал за тамошние клубы, став, таким образом, фактически предателем Родины.

В 2020 году, в возрасте 30 лет, он перешел на тренерскую работу. Сначала он пробовал себя в «Туапсе», а после и в «Крымтеплице».

С 2021 года он пропал из публичного пространства. Однако поиски в сети дали кое-какие результаты. Судя по всему, с 2024 года Базилевич работает в одной из детско-юношеских спортивных школ Дагестана. Во всяком случае, в социальной сети видео датируются именно 2024 годом. При этом отзывы на сайте от 2026 года говорят о том, что Вячеслав по-прежнему работает детским тренером в Махачкале.

Защитники

Сергей Кривцов

Один из тех футболистов того состава, который добился действительно многого и оправдал высокие ожидания. Кривцов на континентальном первенстве в 2009 году принял участие во всех матчах и зарекомендовал себя наилучшим образом. С 2010 года воспитанник запорожского футбола выступал уже за донецкий «Шахтер» и провел там долгих 12 лет.

В период 2023-2024 гг. футболист неожиданно получил шанс стать одноклубником Лионеля Месси в «Интере» из Майами. Во Флориде Кривцов также получал стабильную игровую практику и стал победителем регулярного чемпионата MLS, а также отметился завоеванием Кубка лиг Северной Америки.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

2024 год стал последним в профессиональной карьере классного защитника. После Кривцов стал основателем агентства Vector Sports Management, где пробует себя уже в новой роли.

Темур Парцвания

Еще один защитник, который провел на Евро-2009 все матчи команды. Воспитанник киевского «Динамо» не повторил успехи Кривцова. Темур не смог закрепиться в основном составе родной команды, хоть и отыграл за «Динамо»-2 80 матчей.

После расставания с бело-голубыми Парцвания много лет скитался по командам-середнякам УПЛ, а также пробовал силы в Венгрии, Казахстане и совсем уж экзотическом с футбольной точки зрения Таджикистане.

Собственно, таджикский «Истиклол» фактически и стал последним клубом в профессиональной карьере игрока, хотя сам Парцвания в 2022 году не был так категоричен. Приводим его прямую цитату из интервью.

«Я играл в «Истиклоле» из Таджикистана, а моя жена родила ребенка в Штатах, поэтому я попросил клуб меня отпустить. Они отнеслись с пониманием, заплатили мне всю зарплату, и я уехал. Для меня семья всегда будет на первом месте. Моя родная сестра – гражданка США, поэтому мы решили осесть здесь, чтобы ребенок получил американский паспорт.

Сначала я поддерживал форму в команде из полупрофессиональной лиги UPSL. Теперь играю за команду New Yorke Braveheart и скоро буду пытаться устроиться в новую команду из более сильной лиги », – говорил Парцвания в интервью ресурсу «Динамо Киев от Шурика».

В той же беседе Темур отметил, что проживает в Джексонвилле (штат Флорида), где основал футбольную школу «Динамо Джексонвилл».

Вероятнее всего, этим проектом он занят и сейчас, так как карьеру, судя по профилю на Transfmarket ему перезапустить не удалось и последним клубом на сайте значится все тот же «Истиклол».

Богдан Бутко

Воспитанник донецкого «Шахтера», хоть и не отыграл все матчи на Евро-2009, зарекомендовал себя наилучшим образом. Вскоре он стал привлекаться и в ряды национальной сборной, а ее тогдашний тренер Олег Блохин выписывал ему серьезные авансы.

Тем не менее, у Бутко была заметная проблема – на его позиции в «Шахтере» выступал Дарио Срна, которого вытеснить из основы было почти нереально.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В итоге Бутко перепробовал множество вариантов – «Волынь», «Ильичевец», пермский «Амкар», «Лех», «Эрзурумспор», «Заря», «Черноморец». Последним клубом Богдана была «Александрия», с которой он по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ.

На данный момент 35-летний защитник остается без клуба, но о завершении футбольной карьеры Бутко еще не заявлял.

Дмитрий Кушниров

Наверное, самый крутой карьерный вираж случился у Кушнирова. Защитник провел на Евро-2009 все пять матчей и цементировал оборону команды. Многие в нем видели большую перспективу, но раскрыть потенциал до конца так и не удалось.

До 2013 года он так и прозябал то во второй, то в третьей команде «Динамо», пока в 2014 году не попробовал себя в латвийском «Даугавпилсе». Там дела также не пошли.

В итоге, в возрасте 24 лет Дмитрий завершил карьеру и переквалифицировался в полицейские. Кушниров много лет служил в патрульной полиции Херсона и в 2026 году получил уже звание майора.

Сергей Логинов

Воспитанник днепровского футбола прибыл на Евро-2009 в статусе игрока дубля киевского «Динамо» и так и не смог себя зарекомендовать в столичном клубе. Впоследствии он много скитался по командам-середнякам, а больше всего игровой практики получал в «Днепре-1» и «Александрии».

В 2025 году он подписал контракт с новосанжарским «Стандартом», выступающим на любительском уровне. Судя по информации с официального сайта клуба, Логинов и сегодня защищает цвета скромной команды.

Сергей Люлька

Фото: ФК ЮКСА

Не сказать, что еще один воспитанник киевского «Динамо» провел выдающуюся карьеру, но в целом вполне достойную. Люлька успел поиграть в чешском «Словане», а в Украине выступал за «Говерлу», «Черноморец», «Десну», «Львов» и «Металлист».

В 2025 году он вошел в тренерский штаб ЮКСА из Тарасовки Киевской области, а в минувшем месяце покинул этот пост. Дальнейшие планы Люльки пока остаются неизвестными.

Полузащитники

Кирилл Петров

Лучший футболист Евро-2009 на турнир был заявлен в амплуа полузащитника, но в дальнейшем большую часть карьеры выступал в качестве игрока обороны.

Петров, являющийся воспитанником киевского «Динамо», невзирая на все выдаваемые ему авансы, не закрепился в системе столичного клуба.

На просторах Украины Петров пробовал силы в «Говерле», «Арсенале», «Кривбассе», «Олимпике» и «Колосе».

При этом у него получилась и насыщенная карьера легионера. Так, он выступал за «Ордабасы» из Казахстана, бакинский «Нефтчи» и польскую «Корону». В команду из Кельце он приходил несколько раз и именно этот клуб стал последним в его карьере.

Виталий Виценец

К моменту старта Евро-2009 Виценец считался одной из главных надежд той сборной, однако полузащитник получил травму уже в первом матче и больше не смог помочь команде.

В целом, вся карьера Виценца – это сплошная череда травм. В 2013 году ему по ошибке удалили весь латеральный мениск, после чего Виталий уже толком так и не смог полностью восстановиться, хотя и пытался вернуться в футбол вплоть до 2017 года.

До, практически трагического завершения карьеры, Виталий на правах аренды выступал в «Заре», «Ильичевце» и «Севастополе», права же на него почти всегда принадлежали донецкому «Шахтеру», за который он провел в общей сложности 16 матчей.

После раннего завершения карьеры Виценец перешел на тренерскую работу и сначала числился в структуре «Шахтера». В 2021 году он получил должность наставника команды «Кривбасс» (U-19), но летом 2022 года был уволен с поста за антиукраинскую позицию.

После этого Виценец отправился в стан страны-агрессора, где в качестве ассистента тренера успел поработать в нескольких клубах. Сейчас, судя по всему, Виталий снова безработный.

Денис Гармаш

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Один из самых успешных футболистов, выступавший на Евро-2009 в составе сборной Украины. Думается, многим известен футбольный путь Дениса. Трехкратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка. Все это в составе «Динамо». Более 230 матчей за бело-голубых и 31 игра в составе национальной команды.

Кроме «Динамо» в карьере Гармаша были «Ризеспор», «Осиек», а на совсем поздних этапах карьеры «Металлист»-1925 и любительский клуб «Лесное». Не так давно Дениса мобилизовали в ряды ВСУ, где он проходит службу до сих пор.

Артур Карноза

Воспитанник днепровского футбола провел добротную карьеру, но в целом, звезд с неба не хватал. За годы выступлений он сменил множество команд, но всегда играл в Украине. «Днепр», «Нефтяник», «Севастополь», «Кривбасс», «Карпаты» – вот далеко не полный список в его послужном списке.

В 2021 году Карноза защищал цвета «Альянса» из Сумской области, а в 2022 году на его странице в социальной сети появилась запись о том, что с профессиональными выступлениями пора прощаться. Тот пост так пока что и остается последним в его аккаунте.

Евгений Шахов

Воспитанник киевского футбола карьеру на серьезном уровне начал в Днепре, где с переменным успехом выступал до 2016 года и с которым дошел до финала Лиги Европы в 2015 году.

После отъезда из Днепра Шахов провел неплохой отрезок карьеры в Греции и Италии (ПАОК, «Лечче», АЕК). В Салониках, к слову, он стал чемпионом страны и трижды завоевал Кубок Греции.

После пребывания в Европе Шахов ненадолго вернулся в Украину, где выступал за «Зарю», а после отправился доигрывать в казахстанский «Тобол». В 2025 году он вошел в тренерский штаб Младена Бартуловича в Харькове и занимает эту должность по сей день.

Сергей Рыбалка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Нельзя сказать, что Сергей Рыбалка полностью реализовал свой потенциал, тем не менее, карьера хавбека получилась очень неплохой. К примеру, пребывая на контракте в «Динамо», Сергей выступал на правах аренды за чешский «Слован», которому всерьез помогал в Лиге Европы, забивая в ворота «Удинезе» и «Фрайбурга».

После завершения чешского этапа карьеры, Рыбалка несколько лет провел в «Динамо», а после снова отправился в аренду, на этот раз в «Сивасспор». Турецкий клуб впоследствии оформил полноценный трансфер и провел за клуб более 50 матчей.

Затем было возвращение в Украину и выступления за «Александрию», ЛНЗ и любительское «Лесное». Сейчас Рыбалка завершил карьеру и входит в тренерский штаб львовского «Руха».

Дмитрий Еременко

Воспитанник харьковского футбола принял участие во всех матчах триумфального Евро и, казалось, перед ним открываются неплохие перспективы. Однако по-настоящему успешной его карьеру назвать нельзя. После неудачной попытки попасть в основную команду киевского «Динамо», Еременко отправился сначала в Луцк, а затем в харьковский «Металлист».

Именно переезд в Харьков Еременко назвал причиной застоя в карьере. Пребывая на контракте там, он выступал на правах аренды за «Ворсклу» и чешский «Богемианс». Однако по-настоящему нигде не заиграл.

После были «Олимпик», «Говерла» и еще несколько клубов, в том числе, и любительских. Последней командой для Еременко, судя по открытым источником, стал вышгородский «Диназ», который он покинул по итогам сезона-2023/24.

Игорь Чайковский

Полузащитник прибыл в расположение сборной на Евро-2009 в качестве игрока донецкого «Шахтера», но в итоге там заиграть так и не сумел. Вскоре он перебрался в «Зарю» на правах аренды, потом была кратковременная аренда в «Ильичевец», но в конечном итоге «Заря» подписала с ним полноценный контракт.

Именно в стане луганского клуба Чайковский провел лучшие годы карьеры, в том числе, приняв участие в нескольких сезонах Еврокубков.

После «Зари» был кратковременный вояж в РФ и возвращение в луганскую команду, но очередной приход в расположение команды уже не был таким успешным. Затем карьера пошла на спад, что привело к частой смене клубов («Ингулец», «Полесье», «Буковина», «Металлист)».

В 2025 году Чайковский выступал уже за любительскую «Фазенду», судя по всему, это был его конечный пункт в карьере футболиста.

Форварды

Дмитрий Коркишко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один футболист, который на Евро-2009 был заявлен в качестве форварда, но во взрослом футболе по большей части запомнился игрой в средней линии.

Коркишко, как и многие в той команде, был воспитанником киевского «Динамо» и, как часто происходит в таких случаях, в родной команде раскрыть потенциал не сумел.

После 90 матчей в «Динамо»-2 уже аж в 2013 году Дмитрий решил сменить обстановку, с чего и начались его скитания по ближнему и дальнему зарубежью. В карьере Коркишко были Беларусь, Турция, Казахстан и, очевидно, Украина.

В целом за годы выступлений он сменил более 10 клубов. Последним из них был «Авангард» из Лозовой Харьковской области, где он не только играл на поле, но и входил в тренерский штаб. Тем не менее, в минувшем месяце он покинул клуб и стал ассистентом наставника «Кудровки».

Сергей Шевчук

Еще один выходец из системы «Динамо», чей талант так и не был раскрыт. После нескольких лет в дубле бело-голубых, в 2014 году форвард отправился в луцкую «Волынь», но там у него дела также не пошли.

Тогда молодой игрок решился на кардинальные перемены и пробовал себя в ближнем зарубежье. В период с 2014 по 2017 годы Сергей выступал в литовских «Шяуляе», «Банге», «Тракае», беларуском «Витебске» и латвийской «Лиепае», где в общей сложности забил лишь 9 раз. Тем не менее, в Литве и Латвии он стал серебряным призером чемпионатов, кроме того, в Латвии он завоевал и Кубок страны.

После всех этих скитаний Шевчук вернулся в Украину. В 2018 году он подписал контракт с «Агробизнесом», пробившемся тогда в Первую лигу. Там Шевчук продержался один сезон, после чего перешел к выступлениям за любительские команды Киевской области, последней из таких в 2023 году была «Дружба».

Виталий Каверин

В заявочном листе на Евро-2009 Виталий Каверин шел в качестве форварда, хотя позже окончательно утвердился в качестве игрока средней линии. В этом плане красноречива и официальная статистика, за годы карьеры с 2008 по 2024 он забил в общей сложности 12 голов, при этом 10 из них за один сезон.

В целом же карьера воспитанника днепровского футбола получилась не самой выдающейся. Попытки закрепиться в «Днепре» и киевском «Динамо» успеха не принесли.

Кроме того, в карьере Виталия были «Кривбасс», «Говерла», одесский «Черноморец», польский любительский клуб «Лысица» и «Подолье». Именно хмельницкий клуб и стал последним в карьере победителя Евро-2009.