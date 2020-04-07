Сергей РЫБАЛКА: «Выиграл у Суркиса в карты несколько тысяч долларов»

Бывший футболист «Динамо» рассказал, как играл с президентом киевского клуба на деньги

  • 07.04.2020 13:16
  • 624 просмотра
  • 2 комментария
Сергей РЫБАЛКА: «Выиграл у Суркиса в карты несколько тысяч долларов»
© ФК Динамо Киев. Сергей Рыбалка

30-летний экс-полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка рассказал о том, как обыграл президента киевского клуба Игоря Суркиса в карты.

«Мы летели с какой-то игры. Ребята играли в джокер. Игорь Михайлович, который как раз летел с нами в самолете, подошел и спросил, кто играет в деберц. Все на меня показали, а я молчал, просто сидел сзади и смотрел, как ребята играют. Он сказал: «Ну, давай сыграем».

У меня дрожали руки сначала. Когда он проигрывал, то начал мне пихать потом уже. Не буду говорить, какими словами, но начал пихать. Я ему говорю, мол, спокойно, это всего лишь игра. Играли на деньги. Я выиграл несколько тысяч долларов, он сразу рассчитался.

Но можно было и много проиграть. Я сказал, что я не потяну, не хочу всю свою зарплату отдавать. Тогда и Рыбка тоже был. Предложил сыграть пополам. Если бы я проиграл, разделили бы сумму. Но я выиграл несколько тысяч и с Рыбкой поделился, мы были довольны», — рассказал Рыбалка.

Контракт Рыбалки принадлежал «Динамо» с 2008-го по 2018-й годы.

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Источник — Бомбардир

(7 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 07.04.2020 13:48
    0
    В Динамо видимо и в состав также ставят, кто выиграет у Суркиса тот в составе)
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    Max123
      Max123, 07.04.2020 13:30
    0
    Теперь понятно почему уже не в Динамо )
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 07.04.2020 13:48
    0
    В Динамо видимо и в состав также ставят, кто выиграет у Суркиса тот в составе)
    Ссылка
    Max123
      Max123, 07.04.2020 13:30
    0
    Теперь понятно почему уже не в Динамо )
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