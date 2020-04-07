Сергей РЫБАЛКА: «Выиграл у Суркиса в карты несколько тысяч долларов»

30-летний экс-полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка рассказал о том, как обыграл президента киевского клуба Игоря Суркиса в карты.

«Мы летели с какой-то игры. Ребята играли в джокер. Игорь Михайлович, который как раз летел с нами в самолете, подошел и спросил, кто играет в деберц. Все на меня показали, а я молчал, просто сидел сзади и смотрел, как ребята играют. Он сказал: «Ну, давай сыграем».

У меня дрожали руки сначала. Когда он проигрывал, то начал мне пихать потом уже. Не буду говорить, какими словами, но начал пихать. Я ему говорю, мол, спокойно, это всего лишь игра. Играли на деньги. Я выиграл несколько тысяч долларов, он сразу рассчитался.

Но можно было и много проиграть. Я сказал, что я не потяну, не хочу всю свою зарплату отдавать. Тогда и Рыбка тоже был. Предложил сыграть пополам. Если бы я проиграл, разделили бы сумму. Но я выиграл несколько тысяч и с Рыбкой поделился, мы были довольны», — рассказал Рыбалка.

Контракт Рыбалки принадлежал «Динамо» с 2008-го по 2018-й годы.