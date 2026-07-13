Бывший футболист Динамо, избивший Милевского, определился с будущим

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка начинает новый этап в своей карьере. Бывший футболист вошел в тренерский штаб львовского «Руха», где будет работать ассистентом главного тренера.

Новым наставником «желто-черных» стал Богдан Есип, который ранее работал с командами академии и возглавлял «Рух» U-19.

Также в штабе будут работать Алексей Дитятьев, который будет отвечать за физическую подготовку футболистов, и Кирилл Богатырь в должности аналитика.

«Рух» начнет новый сезон во Второй лиге Украины.

Рыбалка недавно оказался в центре громкого скандала, избив своего бывшего партнера Артема Милевского.