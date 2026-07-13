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Украина. Вторая лига
13 июля 2026, 00:32 |
792
0

Бывший футболист Динамо, избивший Милевского, определился с будущим

Рыбалка вошел в тренерский штаб «Руха»

13 июля 2026, 00:32 |
792
0
Бывший футболист Динамо, избивший Милевского, определился с будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Рибалка
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Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка начинает новый этап в своей карьере. Бывший футболист вошел в тренерский штаб львовского «Руха», где будет работать ассистентом главного тренера.

Новым наставником «желто-черных» стал Богдан Есип, который ранее работал с командами академии и возглавлял «Рух» U-19.

Также в штабе будут работать Алексей Дитятьев, который будет отвечать за физическую подготовку футболистов, и Кирилл Богатырь в должности аналитика.

«Рух» начнет новый сезон во Второй лиге Украины.

Рыбалка недавно оказался в центре громкого скандала, избив своего бывшего партнера Артема Милевского.

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Сергей Рыбалка Рух Львов чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Рух Львов
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