Бывший футболист Динамо, избивший Милевского, определился с будущим
Рыбалка вошел в тренерский штаб «Руха»
Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка начинает новый этап в своей карьере. Бывший футболист вошел в тренерский штаб львовского «Руха», где будет работать ассистентом главного тренера.
Новым наставником «желто-черных» стал Богдан Есип, который ранее работал с командами академии и возглавлял «Рух» U-19.
Также в штабе будут работать Алексей Дитятьев, который будет отвечать за физическую подготовку футболистов, и Кирилл Богатырь в должности аналитика.
«Рух» начнет новый сезон во Второй лиге Украины.
Рыбалка недавно оказался в центре громкого скандала, избив своего бывшего партнера Артема Милевского.
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