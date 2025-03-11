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  4. Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
WTA
11 марта 2025, 01:23 |
210
1

Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс

Белинда одолела Диану Шнайдер в 1/16 финала турнира WTA 1000 в США

11 марта 2025, 01:23 |
210
1
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 58) пробилась в 4-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/16 финала швейцарка в двух сетах переиграла «нейтральную» 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) – Диана Шнайдер [13] – 6:4, 6:4

Девушки впервые провели очное противостояние.

10 марта Бенчич отпраздновала 28-летие. Еще в прошлом году в марте Белинда была на 8 месяце беременности и праздновала день рождение дома.

В сезоне 2025 года на ее счету 20 матчей, в которых она одержала 16 побед.

Следующей соперницей Белинды будет третья ракетка мира Коко Гауфф, которая в 3-м раунде выиграла у Марии Саккари.

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Белинда Бенчич Диана Шнайдер WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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apepa
Белинде респект за то что порвала на куски кацапскую паскуду!
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