Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Коко в двух сетах разобралась с Марией Саккари на тысячнике в США
Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 3-м раунде американка в двух сетах переиграла Марию Саккари (Греция, WTA 29) за 1 час и 37 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала
Коко Гауфф (США) [3] – Мария Саккари (Греция) [29] – 7:6 (7:1), 6:2
Это была девятая встреча соперниц. Коко в четвертый раз одолела Марию.
В 2024 году Саккари дошла до финала на кортах Индиан-Уэллс, где уступила Иге Свентек. В полуфинале Мария как раз таки выиграла у Коко.
Саккари не сумела защитить 650 очков. В LIVE-рейтинге она находится на 50-й позиции и почти гарантировано опустится за пределы топ-50 в обновленной версии рейтинга.
Следующей соперницей Коко будет победительница матча Белинда Бенчич – Диана Шнайдер.
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