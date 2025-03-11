Венсан КОМПАНИ: «Несмотря на результат первого матча, задача – победить»
«Бавария» победила в первом матче со счетом 3:0
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящую игру против «Байера» (3:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Когда ты тренер такой команды, как «Бавария», ментально немного легче. Здесь всегда хочешь побеждать. Мы стремимся достичь результата, который выведет нас в следующий этап.
Несмотря на результат первого матча, наша задача – победить.
В матче с «Байером» нам надо выложиться на все сто и показать все, на что мы способны. Важно выигрывать единоборства и реализовывать моменты. Мы имеем большое влияние на игру», – прокомментировал Компани.
Ранее стало известно, что в матче с «Баварией» не сыграет лидер «Байера» Флориан Вирц.
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