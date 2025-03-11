Венсан КОМПАНИ: «Несмотря на результат первого матча, задача – победить»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящую игру против «Байера» (3:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Когда ты тренер такой команды, как «Бавария», ментально немного легче. Здесь всегда хочешь побеждать. Мы стремимся достичь результата, который выведет нас в следующий этап.

Несмотря на результат первого матча, наша задача – победить.

В матче с «Байером» нам надо выложиться на все сто и показать все, на что мы способны. Важно выигрывать единоборства и реализовывать моменты. Мы имеем большое влияние на игру», – прокомментировал Компани.

Ранее стало известно, что в матче с «Баварией» не сыграет лидер «Байера» Флориан Вирц.