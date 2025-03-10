Дела перед ЛЧ плохие. В Байере подтвердили травму звездного футболиста

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал потерю Флориана Вирца накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мне очень жаль, ведь Флориан набрал отличную форму. Однако завтра он нам не поможет.

Для команды это хорошая возможность показать, что мы являемся сильной командой и можем выигрывать без него. Сейчас важно продолжить борьбу в Лиге чемпионов, хотя это и трудно.

Ребята будут играть и за Вирца, чтобы он мог снова сыграть в Лиге чемпионов в этом сезоне. Нет лучшего испытания, чем завтрашний матч без Флориана», – сказал Алонсо.

Накануне матча стало известно, что Флориан Вирц пропустит несколько недель из-за травмы правой лодыжки, которую он получил в матче против «Вердера».

«Байер» сыграет с «Баварией» 11 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Бавария» праздновала уверенную победу со счетом 0:3.