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  4. Дела перед ЛЧ плохие. В Байере подтвердили травму звездного футболиста
Лига чемпионов
10 марта 2025, 16:45 |
393
0

Дела перед ЛЧ плохие. В Байере подтвердили травму звездного футболиста

Флориан Вирц не поможет команде в течение нескольких недель

10 марта 2025, 16:45 |
393
0
Дела перед ЛЧ плохие. В Байере подтвердили травму звездного футболиста
UEFA.com. Флориан Вирц

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал потерю Флориана Вирца накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мне очень жаль, ведь Флориан набрал отличную форму. Однако завтра он нам не поможет.

Для команды это хорошая возможность показать, что мы являемся сильной командой и можем выигрывать без него. Сейчас важно продолжить борьбу в Лиге чемпионов, хотя это и трудно.

Ребята будут играть и за Вирца, чтобы он мог снова сыграть в Лиге чемпионов в этом сезоне. Нет лучшего испытания, чем завтрашний матч без Флориана», – сказал Алонсо.

Накануне матча стало известно, что Флориан Вирц пропустит несколько недель из-за травмы правой лодыжки, которую он получил в матче против «Вердера».

«Байер» сыграет с «Баварией» 11 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Бавария» праздновала уверенную победу со счетом 0:3.

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Лига чемпионов Байер Бавария Флориан Вирц травма травма лодыжки Байер - Бавария Хаби Алонсо
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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