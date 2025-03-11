Англия11 марта 2025, 05:19 | Обновлено 11 марта 2025, 05:20
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Помощь Амориму. Манчестер Юнайтед летом попытается подписать Дьокереша
Португалец работал со шведом в «Спортинге»
11 марта 2025, 05:19 | Обновлено 11 марта 2025, 05:20
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26-летний шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш может стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «красных дьяволов» заинтересован в игроке, с которым уже работал в португальском клубе.
Дьекереш не скрывает, что хочет сменить клуб в ближайшее трансферное окно, но «Манчестер Юнайтед» не единственный претендент на шведского нападающего.
За игроком следит также мадридский «Реал», который готов предложить за него кругленькую сумму.
В этом сезоне Дьекереш сыграл в различных турнирах за «Спортинг» 48 матчей и забил 45 мячей.
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