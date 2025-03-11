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Англия
11 марта 2025, 05:19 | Обновлено 11 марта 2025, 05:20
57
0

Помощь Амориму. Манчестер Юнайтед летом попытается подписать Дьокереша

Португалец работал со шведом в «Спортинге»

11 марта 2025, 05:19 | Обновлено 11 марта 2025, 05:20
57
0
Помощь Амориму. Манчестер Юнайтед летом попытается подписать Дьокереша
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» заинтересован в игроке, с которым уже работал в португальском клубе.

Дьекереш не скрывает, что хочет сменить клуб в ближайшее трансферное окно, но «Манчестер Юнайтед» не единственный претендент на шведского нападающего.

За игроком следит также мадридский «Реал», который готов предложить за него кругленькую сумму.

В этом сезоне Дьекереш сыграл в различных турнирах за «Спортинг» 48 матчей и забил 45 мячей.

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Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш трансферы трансферы АПЛ
Александр Сильченко Источник: Caughtoffside
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