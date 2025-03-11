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Лига чемпионов
11 марта 2025, 04:40 | Обновлено 11 марта 2025, 04:45
33
0

«Фейеноорду нечего терять» Дензел Дюмфрис – о матче Лиги чемпионов

«Интер» будет иметь преимущество в два мяча

11 марта 2025, 04:40 | Обновлено 11 марта 2025, 04:45
33
0
«Фейеноорду нечего терять» Дензел Дюмфрис – о матче Лиги чемпионов
uefa.com. Дензел Дюмфрис

Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал подготовку к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

«Главная задача для команды – это выход в четвертьфинал. «Фейенорд» показал, что умеет хорошо играть против итальянских команд, но мы должны показать, что именно мы являемся топ-клубом.

Несмотря на наше преимущество, надо быть сконцентрированными на игре, ведь мы все видели в матче против «Монцы», что может быть с командой, когда она не играет на полную.

«Фейенорд» - очень агрессивная команда. Они захотят перевернуть результат, ведь им нечего терять. Поэтому надо играть на самом высоком уровне.

Считаю, что этот сезон для меня удачный. Легко поддерживать такой темп в течение всего сезона. Я счастлив, что в «Интере» прогрессирую», – прокомментировал Дюмфрис.

«Интер» сыграет с «Фейеноордом» 11 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Дензел Дюмфрис Лига чемпионов Интер Милан Фейеноорд
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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