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  4. Аллисон в Шахтере, Цыганков спас Жирону, травмы Динамо, Бойко завершил
Другие новости
11 марта 2025, 06:30 |
762
0

Аллисон в Шахтере, Цыганков спас Жирону, травмы Динамо, Бойко завершил

Главные новости за 10 марта на Sport.ua

11 марта 2025, 06:30 |
762
0
Аллисон в Шахтере, Цыганков спас Жирону, травмы Динамо, Бойко завершил
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 10 марта.

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился бразильцем Алиссоном
Игрок перешел к «горнякам» из «Атлетико Минейро»

1В. Солидные цифры. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка Алиссона
«Горняки» приобрели бразильского вингера

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника
Костышин вернулся в команду

2В. Уже провел первую тренировку. В Колосе пояснили, почему назначили Костышина
Коллективу представлен главный тренер, который ранее уже тренировал эту команду

3А. Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
«Эспаньол» сыграл вничью с подопечными Мичела

3В. Украинец забил гол и вышел на пятое место в списке бомбардиров в Испании
Владислав Копотун помог «Алькоркону» покинуть зону вылета

4А. Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Не сыграют арендованные Супряга, Яцык, Слесар, Горбач, Василец, Маткевич

4В. Лидер Динамо получил травму и не сыграет за сборную Украины против Бельгии
Известна причина непопадания Александра Пихаленка в заявку «сине-желтых»

4С. И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
Лучкевич травмировался на тренировке

5. ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Именитый украинский голкипер опубликовал прощальный пост в социальных сетях

6А. Две украинки в борьбе. Известна половина участниц 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Марта Костюк и Элина Свитолина продолжают выступления, Даяна Ястремская вылетела

6В. Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Элина уверенно разобралась с Даниэль Коллинс и вышла в 1/8 финала

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер получил бой за титул чемпиона мира
Сергей Радченко подерется за титул WBC в бриджервейте

7В. Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
Александр Усик является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета

8. Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
Украина завершила Евро двумя золотыми наградами

9. Первая гоночная неделя Ф-1. Все, что необходимо знать о Гран-при Австралии
Австралия открывает сезон 2025 – чего ждать?

10А. Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо и Шахтер далеки от чемпионской игры»
По мнению эксперта, изменения в «Колосе» также уже напрашивались

10В. ЛНЗ взял очередного интересного новичка – он в 18 лет играл на ЧМ в Катаре
Алексей Сливченко предлагает немного поговорить о новобранце «фиолетовых» Джевисоне Беннетте

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