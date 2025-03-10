Солидные цифры. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка Алиссона
«Горняки» приобрели бразильского вингера
19-летний бразильский вингер Алиссон Сантана перешел в донецкий «Шахтер» из бразильского клуба «Атлетико Минейро».
По информации известного портала Transfermarkt, трансфер донецкому клубу обошелся в 14 миллионов евро. Этот трансфер вошел в десятку самых дорогих покупок «горняков» за всю историю.
«Горняки» подписали с бразильским футболистом контракт на пять лет.
Алиссон за «Атлетико» сыграл 44 матча и забил 4 гола. Также он провел восемь матчей за молодежную сборную Бразилии, с которой стал чемпионом молодежного чемпионата Южной Америки 2025 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниэль проведет поединок против Александра Усика
Украинский вратарь был недоволен действиями своих партнеров по команде