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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 19:01 | Обновлено 10 марта 2025, 19:22
1038
0

Солидные цифры. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка Алиссона

«Горняки» приобрели бразильского вингера

10 марта 2025, 19:01 | Обновлено 10 марта 2025, 19:22
1038
0
Солидные цифры. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка Алиссона
ФК Шахтер. Дарио Срна и Алиссон

19-летний бразильский вингер Алиссон Сантана перешел в донецкий «Шахтер» из бразильского клуба «Атлетико Минейро».

По информации известного портала Transfermarkt, трансфер донецкому клубу обошелся в 14 миллионов евро. Этот трансфер вошел в десятку самых дорогих покупок «горняков» за всю историю.

«Горняки» подписали с бразильским футболистом контракт на пять лет.

Алиссон за «Атлетико» сыграл 44 матча и забил 4 гола. Также он провел восемь матчей за молодежную сборную Бразилии, с которой стал чемпионом молодежного чемпионата Южной Америки 2025 года.

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трансферы Атлетико Минейро чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк трансферы УПЛ Алиссон Сантана финансы
Дмитрий Олейник Источник: Transfermarkt
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