Солидные цифры. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка Алиссона

19-летний бразильский вингер Алиссон Сантана перешел в донецкий «Шахтер» из бразильского клуба «Атлетико Минейро».

По информации известного портала Transfermarkt, трансфер донецкому клубу обошелся в 14 миллионов евро. Этот трансфер вошел в десятку самых дорогих покупок «горняков» за всю историю.

«Горняки» подписали с бразильским футболистом контракт на пять лет.

Алиссон за «Атлетико» сыграл 44 матча и забил 4 гола. Также он провел восемь матчей за молодежную сборную Бразилии, с которой стал чемпионом молодежного чемпионата Южной Америки 2025 года.