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  4. Украинец забил гол и вышел на пятое место в списке бомбардиров в Испании
Испания
10 марта 2025, 07:22 |
2279
0

Украинец забил гол и вышел на пятое место в списке бомбардиров в Испании

Владислав Копотун помог «Алькоркону» покинуть зону вылета

10 марта 2025, 07:22 |
2279
0
Украинец забил гол и вышел на пятое место в списке бомбардиров в Испании
Instagram. Владислав Копотун

9 марта состоялся матч 27-го тура Примеры КИФФ (третий по силе испанский дивизион), в котором сыграли «Алькоркон» и «Интерсити». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

Все голы были забиты в первом тайме. На 1-й минуте украинский форвард Владислав Копотун открыл счет и забил девятый гол в чемпионате. Благодаря этой победе «Алькоркон» сумел покинуть зону вылета.

Хозяева набрали 32 балла и занимают 14-е место в турнирной таблице, в активе «Интерсити» – 24 очка, клуб разместился на 20-й, последней, позиции.

Копотун провел в текущем сезоне 21 матч в лиге, забил девять голов и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров. Стоит отметить, что украинец делит эту позицию с четырьмя игроками, который имеют такой же показатель.

24-летний Владислав всю карьеру провел в низших испанских дивизионах. В «Алькоркон» перебрался в 2024 году из «Сабаделя» на правах свободного агента.

Примера КИФФ, 27-й тур. 9 марта

Алькоркон – Интерсити – 3:0

Голы: Копотун, 1, Апарисио, 41, Капитас, 44

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чемпионат Испании по футболу Алькоркон
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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