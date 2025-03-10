Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо и Шахтер далеки от чемпионской игры»

Известный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от последних событий в украинском футболе:

– Если после потери очков «Динамо» в поединке 20-го тура с «Ворсклой» я расценивал шанс киевлян на чемпионство как 60 на 40, то после ничьей главного конкурента - «Шахтера» на прошлой неделе с «Кривбассом» подопечные Александра Шовковского вернули себе комфортный гандикап: 65 на 35.

– Кстати, и наставник «горняков» Марино Пушич в своем комментарии также отмечал, что сейчас чемпионский титул в руках динамовцев.

– Действительно, теперь киевляне только сами могут создать проблемы в борьбе за «золото». Хотя, как по мне, гранды украинского футбола не демонстрируют чемпионской игры.

– Чем вы это можете объяснить?

– В составах обеих команд мало креативных футболистов, к тому же «звездам» почему-то не хватает сил проводить на высоком уровне два тайма. Вот эти перепады и сказываются негативно на игре наших именитых клубов.

– Еще одно незаурядное событие – отставка тренерского штаба «Колоса» во главе с Александром Поздеевым. И это произошло уже на старте второй части чемпионата УПЛ.

– Провал ковалевцев - неприятный сюрприз. Ведь клубное руководство в последние годы делало все, чтобы команда была обеспечена всем необходимым. Однако после возобновления чемпионата бросалось в глаза, что у «Колоса» куда-то исчезла командная скорость, нестандартность при завершении атак. Считаю, что президент ФК Андрей Засуха правильно сделал, не только отправив в отставку Александра Поздеева с помощниками, но и вернув к рулю Руслана Костышина, под руководством которого «Колос» в свое время добился весомых успехов.

Прежде всего приход Костышина важен со стратегической точки зрения. Он в курсе дел в клубе и сразу сможет сосредоточиться на исправлении турнирного положения «Колоса», которое непростое.

– Если динамовцы снова перехватили инициативу в борьбе за «золото», то на «дне» турнирной таблицы обошлось без изменений. Кому не повезет избежать вылета?

– Я по-прежнему считаю, что худшие шансы у «Ингульца», хотя, скрывать не буду, игра команды из Петрово мне импонирует. Подопечные Василия Кобина дали бой «Полесью», «Руху», победили «Кривбасс». Важно, что на каждую игру они выходят максимально мотивированными и еще верят, что смогут спастись. Но слишком много петровчане потеряли прошлой осенью. К тому же, из-за проблем с домашним стадионом они вынуждены постоянно играть в гостях, что сказывается на тренировочном процессе и восстановлении. Еще один неудачник, который напрямую понизится в классе, определится в соперничестве «Оболони» и «Черноморца».