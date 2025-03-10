Артем МИЛЕВСКИЙ: «Просил замену, а Семин кричал дальше играть»

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился воспоминаниями о первом матче полуфинала Кубка УЕФА (теперь Лига Европы – прим) против донецкого «Шахтера» (1:1):

«Не надо было ничего говорить, все прекрасно все понимали, чего стоит этот полуфинал. Помню тот момент, когда Саня Кучер, как обычно, засадил мне по ногам. Я забил бедро и последние минут 15 бегал практически на одной ноге. Попросил замену, а Семин кричит: «Играй давай».

Я закрыл мяч корпусом и нашел Алиева, он всегда знал, что я найду его, когда передачу делаю. Как он не забил... Я видел мяч в воротах, нужно было чуть повыше пробить. Но не получилось», – рассказал Милевский.

Матчи полуфинала Кубка УЕФА «Динамо» – «Шахтер» состоялись 30 апреля и 7 мая 2009 года. Донецкий клуб пробился в финал по сумме двух встреч (2:1, 1:1) и выиграл трофей.