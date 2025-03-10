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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Просил замену, а Семин кричал дальше играть»
Лига Европы
10 марта 2025, 12:41 |
332
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Просил замену, а Семин кричал дальше играть»

Экс-футболист «Динамо» рассказал о полуфинале Кубка УЕФА 2008/09

10 марта 2025, 12:41 |
332
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Просил замену, а Семин кричал дальше играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился воспоминаниями о первом матче полуфинала Кубка УЕФА (теперь Лига Европы – прим) против донецкого «Шахтера» (1:1):

«Не надо было ничего говорить, все прекрасно все понимали, чего стоит этот полуфинал. Помню тот момент, когда Саня Кучер, как обычно, засадил мне по ногам. Я забил бедро и последние минут 15 бегал практически на одной ноге. Попросил замену, а Семин кричит: «Играй давай».

Я закрыл мяч корпусом и нашел Алиева, он всегда знал, что я найду его, когда передачу делаю. Как он не забил... Я видел мяч в воротах, нужно было чуть повыше пробить. Но не получилось», – рассказал Милевский.

Матчи полуфинала Кубка УЕФА «Динамо» – «Шахтер» состоялись 30 апреля и 7 мая 2009 года. Донецкий клуб пробился в финал по сумме двух встреч (2:1, 1:1) и выиграл трофей.

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Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Артем Милевский
Николай Титюк Источник: FootballHub
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