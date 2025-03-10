ЛНЗ взял очередного интересного новичка – он в 18 лет играл на ЧМ в Катаре

9 марта черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании 20-летнего вингера сборной Коста-Рики Джевисона Беннетта. «Фиолетовые» не стали афишировать детали сделки, однако по информации хорошо осведомленных источников Sport.ua, трансфер обошелся украинскому клубу в 500 тысяч евро, что правда, часть этой суммы оговорена в соглашении с «Сандерлендом» в виде бонусов.

Беннетт оформил с ЛНЗ трудовое соглашение на три года, став еще одним весьма интересным приобретением черкасского клуба за последнее время. Надо признать, что «фиолетовые» понемногу уже приучили экспертов и болельщиков к тому, что их трансферная политика – это то, что дает повод для реальной аналитики, а не основано на прихотях или пожеланиях того или иного человека в клубе. Кажется, в ЛНЗ весьма серьезно нацелены сделать клуб успешным, причем не только в спортивном, но и в экономическом плане. А для этого крайне необходимы максимально взвешенные трансферы – те, которые с наивысшей степенью вероятности окажутся полезными.

Скептики могут отмахнуться, однако сложно игнорировать очевидные успехи селекции ЛНЗ. Прежде всего, на слуху в УПЛ Мухаррем Яшари, которого «фиолетовым» удалось заполучить, как принято говорить в таких случаях, «за тарелку борща», а уже сейчас клуб из Черкасс имеет более чем реальные предпосылки для крайне выгодной перепродажи косовара в летнее трансферное окно. А еще есть кейсы молодых Фрэнсиса Момо, Молло Бессала, да и Эйнел Соареш в некоторых поединках демонстрирует, что способен на многое.

И вот в самой концовке работы зимнего трансферного окна в УПЛ руководству ЛНЗ удалось договориться о переходе Беннетта, а чуть ранее – об аренде из «Полесья» еще одного вингера Бени Макуана, который вдрызг разругался с боссами житомирян и был вынужден подыскивать себе новый клуб. Но сейчас не о Макуана, о котором мы ранее уже неоднократно рассуждали…

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Джевисон Беннетт – весьма интересная личность, несмотря на то что ему только 20 лет. Начинал карьеру этот футболист в Коста-Рике, где провел лишь один полноценный сезон на взрослом уровне за команду «Эредиано», прежде чем перебрался в Европу. И не куда-то там, а сразу на Туманный Альбион – в состав «Сандерленда», играющего ныне в Чемпионшипе. За молодого таланта «черные коты» летом 2022 года заплатили 1,3 миллиона евро, и это была весьма любопытная инвестиция со стороны руководства англичан во главе со спортивным директором Кристьяном Спикманом, отвечающим за это направление деятельности клуба.

На момент переезда на Туманный Альбион Беннетт уже успел дебютировать за национальную сборную Коста-Рики. И он не просто дебютировал, а стал самым молодым футболистом в истории «Лос Тикос» (прозвище костариканцев), объявившись на поле в 17 лет 2 месяца и 7 дней. Неудивительно, что к молодому таланту сразу начали проявлять пристальное внимание скауты многих европейских клубов, возникла определенного рода шумиха, которую дополнительно «подогрел» предстоящий старт Коста-Рики на ЧМ-2022. В итоге в «Сандерленде» решили не дожидаться мундиаля в Катаре, а сыграть на опережение, договорившись с «Эредиано» о переходе Беннетта еще летом 2022-го.

Как и ожидалось, Джевисон попал в заявку «Лос Тикос» на ЧМ-2022, и в Катаре сыграл во всех трех матчах своей национальной сборной. В стартовом составе Беннетт, что правда, объявился лишь однажды – в первом поединке мундиаля против Испании, который завершился для костариканцев тотальным фиаско (0:7). В играх против Японии (1:0) и Германии (2:4) Джевисон выходил на поле на замену, и в целом чем-то особенным не отличился, хотя здесь важно констатировать одно – на сильнейшем футбольном турнире планеты этот вингер сыграл уже в 18 лет, а это дано отнюдь не каждому!

В «Сандерленде» дела Беннетта поначалу обстояли весьма неплохо. Он адаптировался и играл за резервную команду, однако вскоре начал выходить и в поединках Чемпионшипа. В итоге в сезоне-2022/23 за «черных котов» Джевисон провел 15 матчей, отличившись 1 забитым мячом. Его главная, так сказать, «коронная фишка» – это потрясающая техника работы с мячом. Чуть ниже вы сможете увидеть и проанализировать статистику Беннетта, где в глаза не может не бросаться большой показатель обводок (9,4 в пересчете на 90 минут), причем в премьерном сезоне на уровне Чемпионшипа у Джевисона он еще и отличался отменным процентом успешности действий (65%).

К слову, о статистике. Мы специально привели наиболее репрезентативные данные для Беннетта, которые существуют на текущий момент. С одной стороны – это выступление на чемпионате мира, которое более чем односложно раскрывает способности практически любого футболиста. С другой – его игры в Чемпионшипе-2022/23, когда он еще более-менее регулярно объявлялся в составе «Сандерленда».

Сопоставив ряд цифр, внимательный читатель без труда заметит, что Беннетт – это техничный игрок, стремящийся максимально взаимодействовать с командой посредством игры в пас, а также весьма неплохо пользующийся таким игровым компонентом как навесы. Последний фактор для ЛНЗ может оказаться более чем интересной опцией, так как «фиолетовые» в целом не стремятся чересчур усложнять свою игру в атаке, отдавая предпочтение более простым, но от этого отнюдь не менее эффективным, решениям.

Да, выступление на ЧМ в Катаре, да еще и против топовых соперников, коими являются сборные Испании и Германии, обнажило ряд проблем в игре Беннетта. В частности, речь об огромном количестве брака. Но будем справедливы: лишь Пеле и, возможно, еще нескольким игрокам в истории футбола удавалось на чемпионатах мира соответствовать максимальным стандартам уже в 18 лет.

А вот с чем у Беннетта дела однозначно обстоят скверно, и это демонстрирует статистика не только на ЧМ-2022, но и в сезоне-2022/23 в Чемпионшипе, так это с эффективностью верховых единоборств. При росте в 173 сантиметра, Джевисону не удается хорошо показывать себя на «втором этаже», и в такой контактной и требующей максимального участия в борьбе (причем как внизу, так и вверху) лиге как УПЛ Беннетту однозначно придется несладко, а тренерскому штабу ЛНЗ предстоит поломать голову, чтобы научить команду максимально эффективно использовать именно сильные стороны костариканского легионера, стремясь свести к минимуму слабости новобранца.

Но почему мы говорим о статистике Беннетта в Чемпионшипе, по сути, двухлетней давности? Дело в том, что с тех пор Джевисон практически не имел игровой практики в стане «черных котов», используясь лишь в резервной команде этого клуба в турнирах, интерес к которым вряд ли стоит проявлять в Украине, даже при всем уважении к английскому футболу.

Свой последний матч в рамках национального чемпионата за первую команду «Сандерленда» Беннетт провел 2 сентября 2023 года. Это был поединок Чемпионшипа-2023/24 против «Сатгемптона» (5:0), в котором костариканцу дали возможность выйти на замену за несколько минут до финального свистка. В остальное время Джевисон либо выступал за резервистов, а вторую часть минувшего сезона и вовсе провел в Греции – на правах аренды (без опции выкупа) в «Арисе». Причем там также практически не играл – лишь 90 минут в двух матчах…

В нынешнем сезоне Беннетт сыграл только 9 минут за «Сандерленд» в Кубке лиги против «Престона» (0:2), и банально оказался на обочине футбола, к удивлению многих английских экспертов и болельщиков. Последние отмечали, что в тех матчах, когда Джевисон появлялся на поле за первую команду «черных котов», каких-то глобальных претензий по самоотдаче к футболисту быть не могло, но при этом все сходились на одном – с момента переезда Беннетта на Туманный Альбион в «Сандерленде» сменилось уже четыре главных тренера, однако ни один из них почему-то так и не разглядел в костариканце потенциального игрока основы.

В чем причина того, что в какой-то момент Беннетт просто перестал являться интересным для «Сандерленда»? Однозначно сказать сложно, так как публично клуб и сам футболист не давали серьезных поводов заподозрить, что дело в дисциплине или плохом отношении к делу со стороны костариканца за пределами игровой площадки. Однако по свидетельствам некоторых источников, с которыми нам удалось пообщаться, к Беннетту могли быть вопросы. В частности, в одном из поединков за резервную команду «Сандерленда» в минувшем сезоне футболист не самым лучшим и правильным образом отреагировал на замену, когда тренерский штаб решил посадить его на скамейку. Также есть подозрение, что в какой-то момент у Джевисона просто могла «закружиться голова», так как ему, говоря объективно, в очень юном возрасте удалось перепрыгнуть несколько ступенек и оказаться на том уровне, о возможности выступлений на котором он на тот момент даже не думал. Соответствовать же ему по полной вингер так и не сумел…

С другой стороны, в Англии многие удивлены тем, что Беннетт выбрал именно неспокойную ныне Украину, как место продолжения карьеры. Этим решением костариканец заслужил уважение в глазах ряда поклонников «Сандерленда», которые отметили желание игрока двигаться дальше и развиваться на поле, имея игровую практику в первой команде, а не получать зарплату и просиживать штаны в резерве «черных котов».

Спортивный директор «Сандерленда» Кристьян Спикман, которого считают одним из идейных вдохновителей приглашения Беннетта в клуб летом 2022-го, согласен с таким взглядом на ситуацию.

«Мы считаем, что Джевисону необходимо регулярно играть в первой команде, а из-за прогресса нашей команды возможности для него в «Сандерленде» стали все более ограниченными. Этот шаг [трансфер в ЛНЗ] позволит ему продолжить свое развитие, и мы считаем, что это правильный шаг для него в важное время. Мы все желаем Джевисону всего наилучшего в следующей главе его карьеры», – заявил функционер «черных котов».

И пускай формально, как минимум с точки зрения фанатов «Сандерленда», ситуация с переходом Беннетта в ЛНЗ выглядит как «белый флаг» для игрока и уход на понижение, для черкасского клуба и УПЛ все может обернуться куда как позитивнее. «Фиолетовые» получили в свои ряды 20-летнего легионера не только с опытом выступлений в одном из самых конкурентных чемпионатов Европы (да, английский Чемпионшип может дать фору ряду элитарных дивизионов других стран), но и даже на чемпионате мира. Плюс ко всему Беннетт обладает прекрасной техникой, хорошей скоростью и умением работать в интересах команды. Да, у этого футболиста есть ряд очевидных проблем и, не исключено, что над его ментальностью тренерам и руководству ЛНЗ также придется серьезно поработать. Есть также подозрения, что Джевисон – это тот исполнитель, с которым нужно «возиться», как когда-то делал Мирон Маркевич с Тайсоном в «Металлисте».

С другой стороны, чтобы понять, а стоит ли вообще игра свеч, нужно хотя бы попробовать приложить усилия и ресурсы. И в ЛНЗ оказались готовы рискнуть, позвав не только Беннетта, но и Макуана. И если обоих этих исполнителей «фиолетовым» удастся успешно интегрировать в первую команду, то… Впрочем, не будем забегать вперед, а лишь констатируем – наблюдать на черкасской командой становится еще интереснее!