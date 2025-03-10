И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
Лучкевич травмировался на тренировке
Новичок «Динамо» украинец Валерий Лучкевич начал тренироваться с киевским клубом.
Однако, по информации украинского журналиста Виктора Вацко, первая тренировка для защитника завершилась досрочно. Валерий получил мышечную травму и не смог в дальнейшем тренироваться. Степень повреждения пока неизвестна.
Шестого марта Валерий Лучкевич подписал контракт с киевским «Динамо», сообщили социальные сети клуба. 29-летний футболист присоединился к клубу в качестве свободного агента. Соглашение действует до конца сезона 2024/25.
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