Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 18:40 | Обновлено 10 марта 2025, 18:58
1198
1

И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера

Лучкевич травмировался на тренировке

10 марта 2025, 18:40 | Обновлено 10 марта 2025, 18:58
1198
1
И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
ФК Динамо. Валерий Лучкевич

Новичок «Динамо» украинец Валерий Лучкевич начал тренироваться с киевским клубом.

Однако, по информации украинского журналиста Виктора Вацко, первая тренировка для защитника завершилась досрочно. Валерий получил мышечную травму и не смог в дальнейшем тренироваться. Степень повреждения пока неизвестна.

Шестого марта Валерий Лучкевич подписал контракт с киевским «Динамо», сообщили социальные сети клуба. 29-летний футболист присоединился к клубу в качестве свободного агента. Соглашение действует до конца сезона 2024/25.

По теме:
При чем тут сестра? Неймар стабильно получает травмы перед 11 марта
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Потеря перед Фейеноордом. Интер потерял полузащитника на полтора месяца
Валерий Лучкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма Виктор Вацко
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Другие виды | 09 марта 2025, 21:23 1
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше

Украинская спортсменка почувствовала боль в пятке во второй попытке на 1.99 м

Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Бокс | 10 марта 2025, 09:20 3
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко

Эвандер выделил Майка Тайсона

Дела перед ЛЧ плохие. В Байере подтвердили травму звездного футболиста
Футбол | 10.03.2025, 16:45
Дела перед ЛЧ плохие. В Байере подтвердили травму звездного футболиста
Дела перед ЛЧ плохие. В Байере подтвердили травму звездного футболиста
«Вы отдали 12 млн за Сикана и Зубкова». В Турции раскритиковали Трабзонспор
Футбол | 10.03.2025, 10:59
«Вы отдали 12 млн за Сикана и Зубкова». В Турции раскритиковали Трабзонспор
«Вы отдали 12 млн за Сикана и Зубкова». В Турции раскритиковали Трабзонспор
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Футбол | 09.03.2025, 19:46
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Травми просто якесь прокляття для Лучкевича. Якби не вони, кар'єра склаласа б набагато успішніше
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
09.03.2025, 08:22 14
Футбол
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
10.03.2025, 01:18 2
Бокс
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
09.03.2025, 19:14 58
Другие виды
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
10.03.2025, 02:10 2
Бокс
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
09.03.2025, 15:56 3
Футбол
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
09.03.2025, 16:07 34
Биатлон
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
10.03.2025, 08:24 8
Футбол
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
09.03.2025, 20:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем