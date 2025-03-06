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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 18:23 | Обновлено 06 марта 2025, 18:26
2135
0

ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Динамо усилилось финалистом Лиги Европы

Валерий Лучкевич подписал контракт с киевским клубом до конца сезона 2024/25

06 марта 2025, 18:23 | Обновлено 06 марта 2025, 18:26
2135
0
ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Динамо усилилось финалистом Лиги Европы
ФК Колос. Валерий Лучкевич

Валерий Лучкевич подписал контракт с киевским «Динамо», сообщают социальные сети клуба.

29-летний футболист присоединился к клубу в качеств свободного агента. Соглашение действует до конца сезона 2024/25.

Валерий является воспитанником запорожского «Металлурга», вместе с «Днепром» доходил до финала Лиги Европы 2014/15, в сезоне 2017/18 вместе со «Стандардом» брал Кубок Бельгии. В 2014 году получил премию «Золотой талант Украины».

Лучкевич чаще всего играет на позиции правого защитника либо полузащитника. Последним его клубом был «Колос».

Ранее сообщалось о том, что основной игрок сборной Украины выбыл на 1,5 месяца.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
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