ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Динамо усилилось финалистом Лиги Европы

Валерий Лучкевич подписал контракт с киевским «Динамо», сообщают социальные сети клуба.

29-летний футболист присоединился к клубу в качеств свободного агента. Соглашение действует до конца сезона 2024/25.

Валерий является воспитанником запорожского «Металлурга», вместе с «Днепром» доходил до финала Лиги Европы 2014/15, в сезоне 2017/18 вместе со «Стандардом» брал Кубок Бельгии. В 2014 году получил премию «Золотой талант Украины».

Лучкевич чаще всего играет на позиции правого защитника либо полузащитника. Последним его клубом был «Колос».

Ранее сообщалось о том, что основной игрок сборной Украины выбыл на 1,5 месяца.