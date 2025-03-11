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Чемпионат Турции
Бешикташ
10.03.2025 19:30 – FT 1 : 2
Газиантеп
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Турция
11 марта 2025, 05:01 | Обновлено 11 марта 2025, 05:38
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Газиантеп в меньшинстве вырвал победу над Бешикташем

Подопечные Уле Гуннара Сульшера потеряли важные очки

11 марта 2025, 05:01 | Обновлено 11 марта 2025, 05:38
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Газиантеп в меньшинстве вырвал победу над Бешикташем
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта в матче 27-го тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» принимал «Газиантеп».

Подопечные Уле Гуннара Сульшера хорошо начали матч, доминируя на поле и создавая моменты. На 31-й минуте Чиро Иммобиле уверенно реализовал пенальти.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Бешикташа».

Во втором тайме гости бросили все силы, чтобы сравнять счет. На 61-й минуте Арда Кизилдаг замкнул головой передачу от партнера – 1:1.

На 77-й минуте «Газиантеп» остался в меньшинстве: удаление получил Бруно Виана.

Несмотря на это гости смогли вырвать победу. На 87-й минуте Фуркан Соялп попал в противоположный от вратаря угол.

«Бешикташ» после поражения занимает 4-е место, а «Газиантеп» – 8-е.

Суперлига Турции. 27-й тур. 10 марта

Бешикташ – Газиантеп – 1:2

Голы: Иммобиле, 31 (пенальти), - Кизилдаг, 61, Соялп, 87

Удаление: Бруно Виана, 77

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Furkan Soyalp (Газиантеп).
77’
Бруно Виана (Газиантеп) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Arda Kizildag (Газиантеп).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Бешикташ).
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Уле Гуннар Сульшер чемпионат Турции по футболу Бешикташ Газиантеп Чиро Иммобиле
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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