Газиантеп в меньшинстве вырвал победу над Бешикташем
Подопечные Уле Гуннара Сульшера потеряли важные очки
10 марта в матче 27-го тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» принимал «Газиантеп».
Подопечные Уле Гуннара Сульшера хорошо начали матч, доминируя на поле и создавая моменты. На 31-й минуте Чиро Иммобиле уверенно реализовал пенальти.
На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Бешикташа».
Во втором тайме гости бросили все силы, чтобы сравнять счет. На 61-й минуте Арда Кизилдаг замкнул головой передачу от партнера – 1:1.
На 77-й минуте «Газиантеп» остался в меньшинстве: удаление получил Бруно Виана.
Несмотря на это гости смогли вырвать победу. На 87-й минуте Фуркан Соялп попал в противоположный от вратаря угол.
«Бешикташ» после поражения занимает 4-е место, а «Газиантеп» – 8-е.
Суперлига Турции. 27-й тур. 10 марта
Бешикташ – Газиантеп – 1:2
Голы: Иммобиле, 31 (пенальти), - Кизилдаг, 61, Соялп, 87
Удаление: Бруно Виана, 77
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