Газиантеп в меньшинстве вырвал победу над Бешикташем

10 марта в матче 27-го тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» принимал «Газиантеп».

Подопечные Уле Гуннара Сульшера хорошо начали матч, доминируя на поле и создавая моменты. На 31-й минуте Чиро Иммобиле уверенно реализовал пенальти.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Бешикташа».

Во втором тайме гости бросили все силы, чтобы сравнять счет. На 61-й минуте Арда Кизилдаг замкнул головой передачу от партнера – 1:1.

На 77-й минуте «Газиантеп» остался в меньшинстве: удаление получил Бруно Виана.

Несмотря на это гости смогли вырвать победу. На 87-й минуте Фуркан Соялп попал в противоположный от вратаря угол.

«Бешикташ» после поражения занимает 4-е место, а «Газиантеп» – 8-е.

Суперлига Турции. 27-й тур. 10 марта

Бешикташ – Газиантеп – 1:2

Голы: Иммобиле, 31 (пенальти), - Кизилдаг, 61, Соялп, 87

Удаление: Бруно Виана, 77

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