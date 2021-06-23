Очень амбициозно. Гендиректор Черноморец озвучил задачи на сезон в УПЛ

Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра озвучил задачи на предстоящий сезон УПЛ.

«Считаем, что «Черноморцу» вполне по силам не только закрепиться в Премьер-лиге, но и побороться за место в «зоне еврокубков». Что касается кадровых изменений в составе, то на сегодняшний день мы расторгли контракты по взаимному согласию сторон с пятью футболистами. Нас покинули Евгений Зубейко, Виктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станислав Микицей и Владислав Клименко. Вместо них мы привлечем других исполнителей, несколько потенциальных новичков уже находятся в расположении «Черноморца». Подготовительные сборы пройдут в Одессе. Запланировано не менее трех тренировочных матчей — 3-го, 10-го и 17-го июля», – сказал Мисюра.

Ранее «Черноморец» назвал имя нового главного тренера.