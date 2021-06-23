Очень амбициозно. Гендиректор Черноморец озвучил задачи на сезон в УПЛ

Одесский клуб хочет не только закрепиться в Премьер-лиге, но и побороться за еврокубки

  • 23.06.2021 13:40
  • 1697 просмотров
  • 2 комментария
Очень амбициозно. Гендиректор Черноморец озвучил задачи на сезон в УПЛ
© ФК Черноморец. Юрий Мороз и Анатолий Мисюра

Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра озвучил задачи на предстоящий сезон УПЛ.

«Считаем, что «Черноморцу» вполне по силам не только закрепиться в Премьер-лиге, но и побороться за место в «зоне еврокубков». Что касается кадровых изменений в составе, то на сегодняшний день мы расторгли контракты по взаимному согласию сторон с пятью футболистами. Нас покинули Евгений Зубейко, Виктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станислав Микицей и Владислав Клименко. Вместо них мы привлечем других исполнителей, несколько потенциальных новичков уже находятся в расположении «Черноморца». Подготовительные сборы пройдут в Одессе. Запланировано не менее трех тренировочных матчей — 3-го, 10-го и 17-го июля», – сказал Мисюра.

Ранее «Черноморец» назвал имя нового главного тренера

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Источник — ФК Черноморец

(5 голосов)

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Комментарии
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 23.06.2021 14:48
    0
    ОНи вылетят обратно. Это очевидно
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 23.06.2021 14:28
    -1
    Динамовские физруки возглавили команду, какие еврокубки
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 23.06.2021 14:48
    0
    ОНи вылетят обратно. Это очевидно
    Ссылка
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