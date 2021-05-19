Цитаишвили, Булеца, Русин и другие. Динамо возвращает игроков из аренд

Группа игроков вернулась в расположение киевской команды

  • 19.05.2021 14:52
  • 3002 просмотра
  • 1 комментарий
Цитаишвили, Булеца, Русин и другие. Динамо возвращает игроков из аренд
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на официальном сайте объявило о возвращении из аренд целой группы игроков, которые получат шанс закрепиться в команде во время предсезонных сборов.

К игрокам первой команды после отпуска присоединятся: Сергей Булеца, Роман Вантух, Никита Кравченко, Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук, Владислав Дубинчак, Георгий Цитаишвили, Богдан Билошевский, Назарий Русин, Артем Шабанов, Бенито, Ибрагим Каргбо.

Тренерский штаб планирует взять этих игроков (за исключением тех, кому не позволит состояние здоровья) на предсезонный сбор. Ранее серьезные травмы получили Каргбо и Шабанов.

По остальным футболистам, которые находятся в аренде, решение будет принято позже.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 19.05.2021 15:48
    0
    Очень хотелось бы, чтобы Луческу нашел применение Цитаишвили так же, как он нашел его для Джерсона.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.05.2021 15:48
    0
    Очень хотелось бы, чтобы Луческу нашел применение Цитаишвили так же, как он нашел его для Джерсона.
    Ссылка
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