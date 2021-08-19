ОФИЦИАЛЬНО: Танковский — игрок Металлиста

Очередным новичком «Металлиста» стал 26-летний центральный полузащитник Вячеслав Танковский.
Уроженец Новомосковска уже подписал контракт с «Металлистом» и внесен в заявку «желто-синих» на сезон.
Ранее Танковский выступал за «Шахтер», «Зарю», киевский «Арсенал» и «Мариуполь».
В «Металлисте» полузащитник будет играть под номером 29.
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Источник — ФК Металлист
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