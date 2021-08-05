ОФИЦИАЛЬНО. Полесье арендовало форварда Зари Янакова

Форвард луганской «Зари» Денис Янаков нынешний сезон завершит в Первой лиге Украины.
22-летнего форварда подписало житомирское «Полесье». Футболист будет выступать за «желто-зеленых» до июня 2022 года.
Прошлый сезон Янаков провел в аренде в «Ингульце», сыграв за команду Сергея Лавриненко 14 матчей в УПЛ, в которых забил три мяча.
Напомним, в первых двух турах «Полесье» потерпело два поражения и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Первой лиги.
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Источник — ФК Полесье
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