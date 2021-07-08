Экс-форвард Миная находится на просмотре в Металлисте 1925

Нигериец Угочукву Одуэньи может пополнить состав дебютанта УПЛ

  • 08.07.2021 09:18
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Экс-форвард Миная находится на просмотре в Металлисте 1925
© ФК Минай. Угочукву Одуэньи

Нигерийский нападающий «Миная» Угочукву Одуэньи находится на просмотре в «Металлисте 1925».

Весеннюю часть сезона форвард провел в «Минае». Нигериец провел девять матчей за закарпатскую команду, не отметившись результативными действиями.

Ранее нигериец также выступал за хорватский «Рид», австрийский ЛАСК, помимо прочих команд.

Харьковчане финишировали третьими в прошлом сезоне Первой лиги. В первом туре УПЛ «Металлист 1925» сыграет против «Руха».

Накануне «Металлист 1925» выиграл у новичка Второй лиги в матче из 120 минут.

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Источник — Sportarena

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