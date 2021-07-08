Экс-форвард Миная находится на просмотре в Металлисте 1925

Нигерийский нападающий «Миная» Угочукву Одуэньи находится на просмотре в «Металлисте 1925».
Весеннюю часть сезона форвард провел в «Минае». Нигериец провел девять матчей за закарпатскую команду, не отметившись результативными действиями.
Ранее нигериец также выступал за хорватский «Рид», австрийский ЛАСК, помимо прочих команд.
Харьковчане финишировали третьими в прошлом сезоне Первой лиги. В первом туре УПЛ «Металлист 1925» сыграет против «Руха».
Накануне «Металлист 1925» выиграл у новичка Второй лиги в матче из 120 минут.
Источник — Sportarena
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