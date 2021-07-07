Металлист 1925 выиграл у новичка Второй лиги в матче из 120 минут

В среду, 7 июля, «Металлист 1925» выиграл товарищеский поединок у клуба-новичка Второй лиги «Волчанск» (2:0).

Матч прошел на учебно-тренировочной базе в поселке Высокий и состоял из 120 минут игры.

Товарищеский матч

7 июля 2021, Высокий, 18:30. 150 зрителей. +27° C

Металлист 1925 - ФК Волчанск – 2:0

Голы: Пономарь 32, Ременюк 113.

Металлист 1925 (футболки синие, 1 и 2 тайма, 1-60 минуты): Сидоренко (к) (Коваленко М. 41), Фабиньо, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Русин, Крыськив, Голодюк, Савин, Пономарь

Металлист 1925 (футболки черные, 3 и 4 тайма, 61-120 минуты): Коваленко М. (Шелихов 81), Жичиков, Ермаков, Цвиренко (Коваленко И. 91), Ченбай, Задерака, Протасов, Кравченко (к) (Ременюк 91 ), Батюшин, Дмитренко, Блажко (Одуеньи 91)

Запас: Холод, Островский

Главный тренер - Валерий Кривенцов

Арбитр - Анатолий Абдула. Ассистенты - Гусейн Мустафаев, Александр Брыкун (все - Харьков)