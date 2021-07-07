Металлист 1925 — Волчанск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 7 июля, «Металлист 1925» проведет товарищеский поединок с клубом Второй лиги «Волчанск».
Матч пройдет на учебно-тренировочной базе в поселке Высокий. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30.
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Источник — ФК Металлист 1925
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