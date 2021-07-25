ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал контракт с полузащитником

Андрей Ременюк пополнил состав харьковского клуба

  • 25.07.2021 01:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал контракт с полузащитником
© ФК Металлист 1925

ФК «Металлист 1925» накануне дебютного матча клуба в Премьер-Лиге подписал контракт с 22-летним полузащитником Андреем Ременюком.

Андрей Ременюк родился в городе Гнивань Винницкой области. Футболом начал заниматься в львовских «УФК-Карпаты». В Чемпионате ДЮФЛУ за «львов» провел 87 матчей, в которых забил 22 мяча.

На профессиональном уровне играл за львовские «Карпаты», ФК «Калуш» и криворожский «Кривбасс». В составе последнего в прошлом сезоне провел 17 матчей, в которых забил 2 гола.

Основная позиция - фланговый полузащитник. В «Металлисте 1925» будет выступать под 11-м номером.

Кроме этого, ФК «Металлист 1925» прекратил сотрудничество с нападающим Андреем Савицким. Футболист играл в команде с сентября 2020 года, за это время сыграл в семи поединках.

25 июля «Металлист 1925» в Харькове примет львовский «Рух». Начало матча – 17:00.

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Источник — ФК Металлист 1925

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