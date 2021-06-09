ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал форварда

Клуб УПЛ «Ингулец» объявил о подписании контракта с форвардом Владиславом Шараем.
24-летний игрок получил контракт на 3 года.
Минувший сезон Шарай провел в составе команды Первой лиги «Альянс». Забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.
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Источник — ФК Ингулец
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