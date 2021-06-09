ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал форварда

Владислав Шарай стал очередным новичком команды

  • 09.06.2021 14:27
  • 1865 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал форварда
© inhulets.com

Клуб УПЛ «Ингулец» объявил о подписании контракта с форвардом Владиславом Шараем.

24-летний игрок получил контракт на 3 года.

Минувший сезон Шарай провел в составе команды Первой лиги «Альянс». Забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

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Источник — ФК Ингулец

(1 голос)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 14:33
    0
    давай Ингулец, чемпионат обещает быть интересным
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 14:33
    0
    давай Ингулец, чемпионат обещает быть интересным
    Ссылка
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